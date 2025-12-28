與 "이혜훈 지명, 중도·실용주의 반영"…국힘 '제명'에 "한심"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

더불어민주당은 28일 이재명 정부 초대 기획예산처 장관 후보자로 국민의힘 중진 출신 이혜훈 전 의원이 발탁된 데 대해 "대통령의 중도·실용주의적 인사 (철학이) 반영된 것"이라고 평가했다.

이혜훈 기획예산처 장관 후보자. 윤동주 기자

김현정 원내대변인은 이날 국회에서 취재진과 만나 "자타가 인정하는 전문성을 갖춘 인사라고 판단한다"며 이같이 말했다.

국민의힘이 이 후보자를 제명한 데 대해서는 "배신행위로 볼 게 아니라, 경제와 예산을 정상적으로 회복하고, 예산을 만들 때 의견을 충분히 반영하는 창구로 생각하면 된다"며 "과민 반응"이라고 했다. 그러면서 "배신이라고 규정하는 건 국민의힘 시각에서만 그런 것 같다"며 "국민은 그렇게 안 보고 오히려 잘했다고 할 것 같다"고 덧붙였다.





조승래 사무총장도 이날 페이스북을 통해 "제1야당의 전직 의원이자 현 지역위원장을 요직 중의 요직인 기획예산처 장관에 임명한 대통령의 통합의지에 제명으로 화답하는 꼴"이라며 "국가와 국민을 위한 통합 정치는 없는 국민의힘은 참 한심한 정당"이라고 비판했다.





이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr

