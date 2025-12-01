[오늘의신상]이마트, 새해맞이 신규 한우 브랜드 3종

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내년 1월1일 10개 점포에 우선 도입

고객 조사 결과 선호도 반영

사육환경·등급·육질에 초점

이마트는 내년 1월1일 '더 깨끗한 목장한우' '구우(9九牛)' '결고운 순암소' 등 신규 한우 브랜드 3종을 론칭한다고 28일 밝혔다.

이 가운데 더 깨끗한 목장한우는 4개점(평촌점, 죽전점, 용인점, 경기광주점), 구우는 3개점(역삼점, 속초점, 김포한강점), 결고운 순암소는 3개점(전주점, 평택점, 연수점)에 각각 배치해 총 10개 점포에서 신규 브랜드를 먼저 운영할 방침이다. 이마트 측은 신규 한우 브랜드 론칭으로 기존 한우 브랜드와 더불어 고객들의 선택지가 넓어질 것으로 기대하고 있다.

이마트 경기광주점 더깨끗한 목장한우 매대. 이마트 제공

AD

앞서 이마트는 자체 애플리케이션(앱) 등을 통해 5300여명을 대상으로 한우 브랜드 고객 인식 및 선호도 조사를 진행했다. 응답자의 34%는 '좋다고 생각하는 한우 브랜드'로 깨끗한 지역의 농장에서 자란 한우를 꼽았고, 등급이 높은 한우가 29.4%로 뒤를 이었다. 또 한우에 만족하지 못하는 경우로는 50%가 육질을 꼽았다. 이마트는 이 같은 결과를 토대로 새로운 한우 브랜드를 선정하면서 사육환경, 등급, 육질을 우선적으로 고려했다.

더 깨끗한 목장한우는 농림축산식품부의 깨끗한농장 인증을 받은 목장에서 자란 한우다. 구우는 No.9 최상급 한우를 직관적으로 표현했다. 결고운 순암소는 새끼를 낳지 않은 미경산 암소다. 출산 이력이 없는 암소 한우를 선별해 육질이 매우 부드럽다고 회사 측은 설명했다.

신규 브랜드를 도입한 10개 점포에서는 출시 기념 행사도 진행한다. 내년 1월1일부터 4일까지 등심 1++(9) 등급을 행사 카드 결제 시 정상가 2만1380원에서 50% 할인한 1만690원에 판매하고, 설도와 앞다리 1+ 등급 100g을 기존 7480원에서 4188원으로 할인해 판매한다.





AD

심창우 이마트 한우 바이어는 "고객 조사를 기반으로 고객이 원하는 가치를 제공할 수 있는 한우를 찾고, 이를 쉽게 경험하고 선택할 수 있는 브랜드를 개발하게 됐다"며 "앞으로도 고객의 관점에서 다양한 한우 상품들을 선보일 예정"이라고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>