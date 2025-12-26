[인사] 부산경찰청

※2025년 하반기 총경급
■ 전입·보직 변경△청문감사인권담당관 오경용 총경(경남 창녕서장)
△정보화장비과장 성백섭 총경(경남 함안서장)
△수사심의계장 윤종도 총경(승)(부산 반부패경제범죄수사대장)
△형사과장 반진석 총경(경찰청 범죄정보과장)
△사이버수사과장 이병학 총경(부산 연제서장)
△과학수사과장 서호갑 총경(부산 안보수사과장)
△반부패경제범죄수사대장 김정진 총경(울산 안보수사과장)
△안보수사과장 김동현 총경(부산 112치안종합상황실장)
△범죄예방대응과장 손영혁 총경(경남 밀양서장)
△범죄예방계장 하원윤 총경(승)(부산 치안지도관)
△112치안종합상황실장 탁차돌 총경(부산 112상황팀장)
△112상황팀장 박동석 총경(경남 하동서장)
△112상황팀장 김진우 총경(경남 사천서장)
△112상황팀장 정병원 총경(부산 사하서장)
△112상황팀장 정필수 총경(부산 치안지도관)
△교통과장 강연구 총경(부산 112상황팀장)
△중부서장 김영호 총경(울산 여성청소년과장)
△동부서장 김명만 총경(경남 치안정보과장)
△부산진서장 안현동 총경(울산 치안정보과장)
△사하서장 박정덕 총경(부산 과학수사과장)
△연제서장 이성철 총경(부산 사이버수사대장)
△경무기획과(대기) 김태경 총경(부산진서장)
■ 타 지역 전출△중앙경찰학교 운영지원과장 송태훈 총경(승)(부산 치안지도관)
△울산 경비과장 김경수 총경(부산 동부서장)
△울산 안보수사과장 박준경 총경(부산 형사과장)
△울산 112상황팀장 이철민 총경(승)(부산 치안지도관)
△울산 교통과장 김대원 총경(승)(부산 치안지도관)
△경기남부 수사심의계장 조대희 총경(승)(부산 수사심의계장)
△전남 장흥서장 김경호 총경(부산 치안지도관)
△경북 112상황팀장 김도한 총경(부산 치안지도관)
△경남 112상황팀장 심태환 총경(부산 중부서장)
△경남 112상황팀장 김학진 총경(부산 치안지도관)
△경남 자치경찰위원회 정운식 총경(부산 치안지도관)
△경남 마산동부서장 도원칠 총경(부산 정보화장비과장)
△경남 양산서장 김종규 총경(부산 교통과장)
지금 뜨는 뉴스
△경남 함안서장 엄정운 총경(부산 112상황팀장)
영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>