美, 성탄절에 나이지리아 내 IS 공습…트럼프 "기독교인 살해 대가"

트럼프 "완벽한 공습 다수 실행…모두 메리 크리스마스"

도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 미군이 나이지리아 북서부에 있는 이슬람국가(IS) 테러리스트들을 상대로 "강력하고 치명적인 공습"을 가했다고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 "최고사령관인 나의 지시에 따라 미국은 나이지리아 북서부에서 IS 테러리스트 집단에 대해 강력하고 치명적인 공격을 가했다"며 "미 전쟁부는 오직 미국만이 할 수 있는 완벽한 공격을 여러 차례 수행했다"고 말했다.

트럼프 대통령은 나이지리아에서 IS 테러리스트가 기독교인들을 살해해왔다면서 "난 그들이 기독교인 학살을 멈추지 않으면 엄청난 대가를 치를 것이라고 사전에 경고했고, 오늘 밤 그렇게 됐다"고 했다. 이어 "신의 가호가 우리 군에 함께하길 바라고 죽은 테러리스트들을 포함한 모두에게 메리 크리스마스를 기원한다"며 기독교인 학살이 계속되는 한 더 많은 테러리스트가 죽게 될 것이라고 했다.

앞서 트럼프 대통령은 나이지리아에서 기독교인 학살이 일어나고 있다며, 이를 막기 위한 군사력 동원 가능성에 대해 언급한 바 있다. CNN에 따르면 트럼프 대통령은 지난달 피트 헤그세스 미 국방부(전쟁부) 장관에게 나이지리아 내 기독교인을 보호하기 위해 가능한 조치를 준비하라는 지시를 내리며 "무력 사용에 나설 수 있다"고 경고했다.





나이지리아에서는 무슬림 유목민과 기독교인 농민의 유혈 충돌이 오랜 기간 이어져 왔다. 다만 이런 충돌이 오래전부터 계속돼왔고, 기독교인만 일방적인 피해자가 아니라는 점에서 나이지리아에 대한 트럼프 대통령의 갑작스러운 관심이 나이지리아의 풍부한 광물 자원과 관련 있는 게 아니냐는 관측도 제기된다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

