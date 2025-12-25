속초시, '재난대응 안전한국훈련' 3년 연속 우수등급 획득

재난상황 전파부터 수습·복구까지 전 과정 실전형 훈련 진행

시민과 관계기관의 적극적 참여·체계적 대응으로 높은 평가

강원도 속초시가 행정안전부가 주관하는 '2025년 재난대응 안전한국훈련'에서 3년 연속 우수등급을 획득했다.

2025년 재난대응 안전한국훈련 당시 기념촬영 모습. 속초시 제공

이번 훈련은 10월 23일 현대수리조트에서 실시됐다. 대형재난 발생에 대비해 시민 안전을 확보하고 재난대응 역량을 강화하는 데 중점을 두고 진행됐다.

당시 훈련에는 시민과 관계기관, 민간단체 등 300여 명이 참석해 화재와 실제 상황에 준하는 다중밀집시설 화재·산불 대응을 위한 복합 훈련으로 실시됐다.

훈련 과정에서는 재난상황 전파, 상황판단회의, 현장 대응 등 다양한 상황을 시뮬레이션하며 신속하고 유기적인 대응 체계를 점검했다. 토론훈련과 현장훈련을 동시에 진행해 재난안전대책본부 운영과 초기대응, 수습 및 복구 등 전 과정을 실전처럼 연습했다.

특히 현대수리조트와 인근 산림을 포함한 대규모 재난 상황을 가정해 관계기관 간 협력체계를 집중적으로 점검했다. 시민과 관계기관의 협력체계를 강화하고 재난 대응 준비가 철저히 이뤄지며 높은 평가를 받았다.





속초시 관계자는 "3년 연속 우수등급을 달성한 것은 시민들의 적극적인 참여와 관계기관 간 체계적인 협력 덕분"이라며 "앞으로도 지속적인 훈련과 개선을 통해 시민 안전을 최우선으로 확보하고 더욱 효과적인 재난 대응 체계를 구축하겠다"고 말했다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

