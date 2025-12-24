황소제 광주시의원, 경기도 시·군의회 의정활동 우수의원상 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 광주시의회 황소제 의원은 24일 동두천시의회에서 열린 '2025년도 경기도시군의회 의정활동 우수의원 시상식'에서 의정활동 우수의원상을 수상했다. 우수의원상은 경기도시군의회의장 협의회에서 주관하며, 경기도시군의회의장협의회장이 수여한다.

광주시의회 황소제 의원이 24일 동두천시의회에서 열린 '2025년도 경기도시군의회 의정활동 우수의원 시상식'에서 의정활동 우수의원상을 수상하고 있다. 경기 광주시의회 제공

황소제 의원은 지난 제9대 광주시의회 의원으로 활동하며 시각장애인 보도점자블록 설치 및 관리 조례안을 발의하고, 느린학습자(경계선지능) 간담회 추진을 비롯한 의정봉사를 위한 연구 및 교육에 앞장섰다. 이처럼 황소제 의원의 각계각층의 시민과 활발히 소통하는 의정활동을 토대로 의정봉사 분야의 공적을 인정받았다.





황소제 의원은 "사회적 약자를 위한 의정활동은 언제나 최우선 순위의 가치"라며 "앞으로도 시민친화적인 의정활동으로 광주 시민들께서 체감할 수 있는 의정활동을 펼쳐나가겠다"고 수상소감을 밝혔다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

