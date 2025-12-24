성탄절 전날의 비극…송파 아파트 화재로 70대 사망

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

병원 이송됐지만 끝내 숨져

의식 잃은 70대 부인도 중태

소방당국, 작은방 침대 발화 추정

24일 서울 송파구 방이동 한 아파트에서 화재가 발생해 불이 타오르고 있다. 연합뉴스

AD

성탄절 전날인 24일 오전 5시36분께 서울 송파구 방이동 올림픽선수·기자촌아파트 5층에서 불이 나 70대 주민 1명이 숨졌다.

경찰과 소방 당국에 따르면 불이 난 집에 살고 있던 김모(남·78)씨가 심정지 상태로 인근 병원에 옮겨졌으나 이날 오후 2시30분께 끝내 숨을 거뒀다. 함께 의식을 잃은 채 발견된 아내 박모(여·76)씨는 여전히 중태다.

소방 당국은 7층에서도 70대 남녀를 구조했으나 이들은 연기 흡입으로 가벼운 부상을 입은 것으로 파악됐다. 화재 진화 과정에서 30대 소방대원이 귀에 1도 화상을 입기도 했다. 불이 난 당시 아파트 내 화재경보기가 울리며 주민 35명이 급하게 대피했다.

경비원 신고를 받고 출동한 소방 당국은 인력 137명과 장비 38대를 투입해 화재 발생 1시간30여분 만인 오전 7시11분께 불을 완전히 껐다.

경찰과 소방 당국은 작은방 침대에서 불이 시작된 것으로 추정하고 정확한 화재 원인을 조사하고 있다. 현재까지 방화 혐의점은 낮은 것으로 보고 있다.

크리스마스를 하루 앞두고 벌어진 참변에 주민들은 안타까움과 충격을 감추지 못했다. 화재가 일어난 부부의 집은 전부 불에 탔고 아파트 외벽은 검게 그을렸다.





AD

1층에 산다는 주민은 "창문과 불덩어리가 떨어지면서 항아리가 깨지는 소리가 나 벌떡 일어났다"며 "윗집에 혼자 사는 주민이 걱정돼 문을 얼마나 두드렸는지 모른다"고 했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>