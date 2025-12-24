◇ 서기관 승진
▲ 관광문화녹지국장 조정임 ▲ 안전도시건설국장 이동율
◇ 서기관 전보
▲ 미래전략산업국장 강동렬
◇ 사무관 승진
▲ 총무과 김종환 ▲ 문화예술과장 심현진 ▲ 성북동장 임영희 ▲ 송월동장 임승록 ▲ 축산과장 허영순 ▲ 동강면장 한순애 ▲ 에너지신산업과장 직무대리 강숙희 ▲ 체육진흥과장 직무대리 김주신 ▲ 배원예유통과장 직무대리 한광범 ▲ 영산강르네상스과장 직무대리 곽상은 ▲ 안전재난과장 직무대리 임창호 ▲ 상하수도과장 직무대리 박철
◇ 사무관 전보
▲ 감사실장 김범란 ▲ 총무과장 나수진 ▲ 시민봉사과장 하순혜 ▲ 일자리경제과장 한승원 ▲ 관광과장 박덕진 ▲ 건설과장 김윤명 ▲ 가족아동과장 손선 ▲ 농업진흥과장 최정범 ▲ 남평읍장 오시근 ▲ 왕곡면장 강미숙 ▲ 반남면장 나선희 ▲ 문평면장 노상수 ▲ 영강동장 김미령
호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
