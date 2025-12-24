이준석 "與 통일교 특검법 연내 수용해야…장동혁과 투쟁 방안 논의"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"성탄절 이후 국힘과 공동 투쟁안 논의"

이준석 개혁신당 대표가 더불어민주당을 향해 국민의힘과 공동 발의한 통일교 특검법안을 신속히 수용하라고 촉구했다.

24일 이 대표는 국회에서 열린 최고위원회의를 마치고 기자들과 만나 "통일교 특검을 신속하게 처리하지 않으면 증거 인멸과 말 맞추기 시간을 벌어주는 것"이라며 이같이 밝혔다.

이 대표는 장동혁 국민의힘 대표와 통일교 특검법 처리를 관철할 방안을 논의할 계획이다. 이 대표는 "장 대표가 어제까지 24시간 필리버스터(무제한 토론)를 하면서 체력 회복 단계에 있을 텐데 크리스마스가 지나고 공동 투쟁 방안을 적극 논의할 필요성이 있다"고 언급했다.

연합뉴스

이 대표는 직전 최고위원회의에서 "민주당이 진정으로 특검을 원한다면 조건을 달지 말고 올해가 가기 전에 이 법안에 동의하라"며 특검 추천 권한을 포기할 것으로 촉구했다.

민주당은 야권이 제안한 '대법원 등 제3자 추천안'을 거부하고 '여야 1명씩 추천안'을 고수하고 있다. 아울러 민중기 특검의 통일교 관련 은폐 의혹을 수사 대상에서 빼고 신천지 의혹을 들여다 봐야 한다고 주장한다.

천하람 개혁신당 원내대표는 "제3자 추천 특검 외에 다른 방법은 없다"며 "김병기 민주당 원내대표는 '속도가 정의'라고 말만 번지르르하게 하지 마시고 개혁신당 (통일교) 특검법을 신속하게 수용하라"고 했다.





박성훈 국민의힘 수석대변인도 이날 논평을 통해 "'속도가 곧 정의'라더니 뒤로는 온갖 조건을 달아 시간을 끄는 것은 결국 특검을 무산시키거나 선거용 도구로 쓰겠다는 속내만 증명할 뿐"이라며 "민주당의 특검 수용이 성난 민심을 잠재우기 위한 '쇼'가 아니라면 성역 없는 특검 도입에 즉각 협조해야 한다"고 강조했다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr

