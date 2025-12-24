8㎏ 카레 도전 성공한 남성, 주머니에 자꾸 뭘 넣었나 봤더니

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

방콕 유명 카레 식당 카레 도전 챌린지 개최

외국인 남성 8㎏ 먹고 6㎏도 완주…143만원 챙겨

식당 뒤늦게 CCTV 확인해보니 밥을 주머니에 넣어

카레 먹기 챌린지에 성공했다던 남성이 알고 보니 카레밥 일부를 주머니에 감추는 꼼수를 쓴 것으로 드러났다.

8㎏ 카레 먹기 챌린지 도중 밥을 들었다가 주머니에 넣는 모습. 골든커리방콕 SNS 갈무리

AD

22일 방콕포스트에 따르면 태국 방콕의 유명 카레 전문점 '골드 커리 방콕'은 최근 음식 먹기 도전에서 3만 바트(143만원)를 챙긴 외국인 참가자가 부정행위를 저지른 사실을 뒤늦게 밝혀냈다. 해당 외국인은 도전 도중 밥을 옷 주머니에 숨기는 모습이 포착됐다. 이곳은 45분 안에 8㎏ 분량의 카레라이스를 모두 먹을 경우 최대 3만밧의 상금을 지급하고 있으며, 6㎏짜리 더 작은 메뉴를 완주하면 1만밧을 준다.

8㎏ 카레 먹기 챌린지 성공한 남성. 골든커리방콕 SNS 방콕포스트

외국인 남성은 지난 12일 도전에 성공했다. 식당은 페이스북을 통해 해당 참가자의 성공을 알리며 "8㎏ 완주! 45분 중 5분을 남기고 클리어, 2만밧 상금 획득 성공. 훌륭한 퍼포먼스, 10점 만점에 10점!" 이라는 게시물을 올렸다. 이 남성은 6㎏ 도전에서도 성공해 상금을 받았다.

그러나 18일, 식당은 CCTV 영상을 면밀히 검토한 끝에 진실을 공개했다. 식당은 페이스북을 통해 "6㎏과 8㎏ 도전을 모두 성공한 남성은 부정행위를 통해 이를 달성했다. 그는 몰래 밥을 주머니에 넣었다. 이런 이벤트를 운영하는 다른 업소들에 이 인물을 주의하라"고 했다.





AD

식당 측은 보통 직원들이 도전 과정을 감독하지만, 두 차례 모두 이를 놓쳤다고 설명했다. 해당 남성은 총 3만밧의 상금을 챙긴 후에는 식당을 다시 찾지 않았다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>