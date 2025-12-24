미래에셋박현주재단, 제34기 해외교환 장학생 장학증서 수여식 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미래에셋박현주재단은 23일 서울 대한상공회의소에서 제34기 미래에셋 해외교환 장학생 장학증서 수여식을 개최했다고 24일 밝혔다.

AD

이번 수여식에는 신규 선발된 제34기 해외교환 장학생 250여 명이 참석해 장학증서를 수여받았다. 장학생들은 미국, 독일, 중국 등 해외 23개국의 주요 대학으로 파견될 예정으로, 다양한 국가와 교육 환경에서 학업과 문화를 경험하게 된다.

미래에셋 해외교환 장학사업은 국내 대학생들이 해외 유수 대학에서 교환학생으로 학업에 매진할 수 있도록 지원하는 미래에셋의 대표적인 글로벌 인재육성 프로그램이다. 2007년 시작된 이후 현재까지 전 세계 50개국으로 총 7944명의 장학생을 파견했다. 대한민국 청년들의 글로벌 역량 강화를 지속적으로 지원해 오고 있다. 서류 전형과 온라인 면접을 통해 최종 선발된 장학생들에게는 파견지역에 따라 미주·유럽 지역 750만원, 아시아 지역 550만 원의 장학금이 지원된다.

수여식에서는 2026년 봄학기 파견을 앞둔 장학생들이 서로를 응원하고 정보를 나눌 수 있도록 다양한 네트워킹 프로그램이 진행됐으며, 교환학생을 마친 선배 장학생들이 해외 수학 경험과 실질적인 준비 과정을 공유하는 시간도 마련됐다.

미국 파견을 앞둔 제34기 장학생 나희수 학생은 "미래에셋 해외교환 장학사업을 통해 목표해왔던 해외 대학에서의 학업에 필요한 지원을 받게 되어 매우 뜻깊다"며 "해외교환 파견을 통해 전공 지식의 폭을 넓히고, 환경과 에너지 분야 연구자로서 필요한 국제적 감각을 키우는 데 최선을 다하겠다"고 소감을 전했다.

장학증서를 수여한 장용성 미래에셋박현주재단 이사장은 "다양한 문화권의 사람들과 관계를 맺는 경험은 개인의 성장과 커리어를 설계하는 데 중요한 자산"이라며 "이러한 경험을 통해 자신에게 맞는 진로와 방향을 차분히 탐색해보길 바란다"고 말했다.





AD

미래에셋박현주재단은 앞으로도 해외교환 장학사업을 통해 대한민국 청년들이 더 넓은 세상에서 도전하고 성장할 수 있도록 지원을 이어갈 계획이다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>