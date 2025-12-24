넥스트레이드, 내년 1분기 거래 종목 700개 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내 유일 대체거래소(ATS) 넥스트레이드가 2026년 1분기 매매 체결이 가능한 700개 종목(코스피 375종목, 코스닥 325종목)을 선정했다.

24일 넥스트레이드는 지수를 구성하는 350개 종목(코스피200, 코스닥150 구성종목)에 더해 비지수종목 중 코스피·코스닥에서 시가총액 상위 종목을 각각 175개씩 추렸다며 이 같이 밝혔다. 다만 원활한 거래 한도 관리를 위해서 상장종목의 주가 분포 등을 고려해 주가 수준이

낮고 거래량의 변화가 큰 종목은 제외했다고 덧붙였다.

선정 결과 삼성에피스홀딩스, 에임드바이오등 120개 종목이 새로 편입됐다. 반면 SK네트웍스, 파트론등 152개 종목은 편출됐다.

직전분기 거래 대상 종목 중 거래량 한도 관리 목적으로 편출됐던 한국전력, 에코프로등 103개 종목은 재선정됐다.

삼성전자, 알테오젠등 477개 종목은 직전 분기에 이어 내년 1분기에도 매매체결 대상 종목에 포함된다.

앞서 넥스트레이드는 매 분기 매매체결 대상 종목을 선정하는 것을 원칙으로 하고 있지만, 거래량 규제 준수를 위해 지난 3분기 이후에는 매매체결 대상 종목을 변경하지 않고 종목 수를 축소해왔다.

넥스트레이드는 "그 결과 12월 말 기준으로는 한도 규제를 준수할 전망"이라며 "앞으로도 일별·주기별 거래량 비율의 모니터링 등을 통해





한도 규제를 선제적으로 준수하고, 매매체결 대상 종목 수를 700개 이내로 유지하며 투자수요에 부응할 예정"이라고 밝혔다.

연합뉴스

김진영 기자 camp@asiae.co.kr

