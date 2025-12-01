美 재무 "인플레 2% 복귀 후 Fed 목표치 재검토 필요"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

베선트 "2% 단일 수치 대신 1.5~2.5% 등 범위 설정"

재정·통화 정책 연계 가능성도 언급

스콧 베선트 미국 재무부 장관이 인플레이션이 2% 수준으로 안정적으로 복귀한 이후 현행 중앙은행의 2% 물가 목표를 재검토할 필요가 있다는 입장을 밝혔다.

스콧 베선트 미국 재무부 장관. 로이터연합뉴스

베선트 장관은 22일(현지시간) 공개된 올인 팟캐스트 인터뷰를 통해 "우리가 다시 '2'라는 수치로 돌아온다면, 그 때 범위를 설정하는 것이 더 현명한 지를 논의할 수 있다"며 이같이 말했다.

그는 인플레이션 목표를 현행 2% 단일 수치가 아닌 1.5~2.5% 또는 1~3% 같은 범위로 설정하는 방안을 잠재적 대안으로 제시하며 "매우 활발한 논의가 필요하다"고 강조했다.

앞서 Fed는 2012년부터 2% 인플레이션 목표치를 공식적으로 채택해 왔으며, 이는 주요 선진국 중앙은행들이 공통적으로 사용하는 기준이다.

이에 대해 베선트 장관은 "소수점 단위까지 확정된 목표를 유지하는 것은 비현실적"이라고 지적했다. 다만 인플레이션이 목표치를 웃도는 상황에서 이를 조정할 경우 "기준을 넘어서면 언제든 상향 조정할 것"이라는 잘못된 신호를 줄 수 있다며, 목표 수준에 도달한 이후에 관련 논의를 시작해야 한다고 선을 그었다.

베선트 장관은 인플레이션 목표치의 신뢰도 문제와 함께 최근 가계의 체감 물가 부담도 언급했다.

그는 "목표에 도달하고 그 신뢰를 유지하기 전까지는 인플레이션 기대를 다시 고정시키는 것이 매우 어렵다"며 "미국 국민들이 물가로 인해 고통받고 있다는 점을 정부는 인식하고 있다"고 말했다.

그는 최근 고물가의 책임을 전임 조 바이든 행정부에 돌리면서, 최근 인플레이션이 완만해지고 있는 배경 중 하나로 임대료 하락을 꼽았다. 이와 관련해 불법 이민 증가가 임대료 상승의 원인이었다는 주장도 덧붙였다.

또한 11월 소비자물가지수(CPI)가 연방정부 셧다운(일시적 업무정지)으로 인한 통계 수집 차질로 왜곡됐을 가능성에는 "상당히 정확한 수치였다"고 평가했다. 에너지 가격 등 일부 항목은 상승했지만, 실시간 지표상으로는 이미 하락 흐름이 관찰되고 있다는 설명이다. 지난 18일 발표된 11월 CPI는 전년 동기 대비 2.7% 올라 상승률이 직전 수치인 9월 3.0%에서 둔화됐다.

아울러 그는 재정정책과 통화정책의 연계 가능성도 언급했다.





베선트 장관은 유로화 도입 이전 독일 사례를 들며, 당시 독일 중앙은행인 분데스방크가 정부의 재정 절제 약속을 전제로 금리를 인하했던 점을 소개했다. 그는 "재정적자를 안정시키거나 줄일 수 있다면 이는 물가 상승률 하락에 기여할 것"이라며 더 낮은 금리 환경을 정당화하는 근거가 될 수 있다고 덧붙였다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

