[금안보고서]장용성 금통위원 "빠르게 오른 자산가격, 충격 시 급격한 조정 가능성 유의해야"

'2025년 하반기 금융안정보고서' 주관위원 메시지

"최근 금리·주가·환율 등 주요 시장지표들이 크게 움직이고 있는 만큼, 한국은행은 대내외 여건과 금융시스템 내 불안 요인을 상시 점검하는 가운데, 필요시 정부와의 정책 공조는 물론 금융기관과의 협력 등을 통해 우리 금융시스템이 안정적으로 유지될 수 있도록 관련 대응을 적극적으로 강구해 나갈 것."

장용성 한국은행 금융통화위원. 한국은행

장용성 한국은행 금융통화위원은 23일 '2025년 하반기 금융안정보고서' 주관위원 메시지를 통해 이같이 밝혔다. 장 위원은 "특히 국내 주택시장에서 나타나고 있는 '지역 간 주택가격 차별화' 등에 따른 금융안정 리스크에 대응해 일관성 있는 거시건전성정책 기조를 지속해야 한다"며 "실효성 있는 주택 공급정책과 더불어 취약부문에 대한 미시적 보완책들을 함께 추진해 나가는 것이 중요하다"고 강조했다.

그간의 금융 여건 완화로 경제주체의 수익 추구 성향이 강화되고 자산가격도 빠르게 상승함에 따라, 향후 충격 발생 시 급격한 조정 가능성이 높아지는 등 취약성이 증대될 수 있음에도 유의할 필요가 있다는 분석이다.

장 위원은 "중장기적 시계에서는 우리 경제의 안정적이고 지속가능한 성장을 위한 가계부채의 점진적인 디레버리징(부채축소) 노력을 계속 이어나가야 한다"며 "향후 가계대출 수요, 공급 및 거시건전성 정책 측면에서 디레버리징을 제약하는 요인들이 잠재해 있으므로, 이를 완화해 나가는 방향으로 정부와 함께 구조적 개선 노력을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.





한편 장 위원은 올해 하반기 우리나라 금융시스템이 전반적으로 안정적인 모습을 보였다고 진단했다. 국제 통상환경의 불확실성 완화와 실물경기 개선, 금융기관과 대외부문의 양호한 복원력 등에 따른 결과다. 다만 주가가 급등락하고 원화가 상대적 약세를 지속하는 등 금융·외환시장의 변동성이 높아지고 있으며, 취약부문의 신용위험이 여전히 높은 수준을 보이는 가운데 서울 등 수도권의 주택가격이 정부 대책 이후에도 높은 상승세를 이어감에 따라 금융불균형이 누증될 우려가 있다는 점 등에는 계속 유의할 필요가 있다고 짚었다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr

