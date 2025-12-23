안산시, 내년부터 청소년·어린이에 교통비 32만원 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

저소득층 6~18세 우선 지원 후 대상자 확대

이민근 시장 "어린이·청소년 이동권 확대할 것"

경기도 안산시가 내년부터 어린이·청소년에게 연 최대 32만원의 교통비를 지원한다.

안산시는 관내 어린이·청소년의 교통비 부담 완화와 이동권 보장을 위해 내년 1월부터 '어린이·청소년 교통비 지원 사업'을 시행한다고 23일 밝혔다.

시는 이를 위해 지난 7월 '안산시 어린이·청소년 교통비 지원 조례'를 제정했다. 시는 교통비 지원을 위한 전산시스템 구축을 진행 중이다.

시는 우선 저소득층에게 교통비를 우선 지원한 후 재정 여건에 따라 단계적으로 지원 대상을 확대해 나가기로 했다. 우선 지원 대상은 관내 6세 이상 18세 이하 저소득층 어린이·청소년이다.

사업은 '경기도 어린이·청소년 교통비 지원 사업 플랫폼'과 연계해 운영된다. 경기도 지원금인 연 최대 24만원이 소진되면 시가 추가로 연 최대 8만원까지 지원하는 방식이다.

신청은 '경기도 어린이·청소년 교통비 지원'에서 경기도 교통비를 신청하면 시 추가 지원이 자동으로 연계 신청된다. 경기도 플랫폼에 회원가입 및 신청한 경우 추가 절차 없이 이용하면 된다.





이민근 안산시장은 "어린이와 청소년이 교통비 부담 없이 안전하고 편리하게 이동할 수 있도록 지원 대상을 점진적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

