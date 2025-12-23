신한운용, TDF 시리즈 3종 순자산 2조 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신한자산운용은 대표 연금 상품인 TDF 시리즈 3종(마음편한·장기성장·빠른대응)의 순자산 총액이 2조원을 돌파했다고 23일 밝혔다.

AD

신한 TDF 시리즈의 순자산은 지난해 말 약 1조 3천억 원에서 올해에만 약 6720억 원 증가하며 안정적인 성장세를 이어가고 있다. 이는 우수한 수익률을 바탕으로 신한 TDF 시리즈 전반의 경쟁력이 강화되면서, 시장 환경 변화 속에서도 안정적인 성과 흐름이 연금 투자자들의 신뢰를 확보한 결과로 풀이된다.

시장 국면에 따라 적극적인 자산배분 전략을 적용하는 '신한빠른대응TDF2030'은 연초 이후 15.1%를 기록하며 동일 빈티지(26개) 가운데 전체 1위를 기록하고 있다. 다이나믹한 운용 전략과 함께 짧은 환매주기(4영업일 환매대금 지급)를 적용해 투자 편의성까지 강화한 점이 특징이다.

신한자산운용의 대표 TDF 상품인 신한마음편한TDF 시리즈는 주요 빈티지 전반에서 업계 평균을 웃도는 성과를 기록하며 경쟁력을 입증하고 있다. 연초 이후 수익률을 살펴보면 마음편한TDF2045 17.26%로 동일 빈티지 평균(14.5%)을 상회했다. 2050은 18.7%(평균 15.6%), 2055는 19.0%(평균 15.9%)의 수익률을 기록했다. 여러 시장 국면을 거치며 축적된 성과의 일관성이 연금 투자자들의 선택으로 이어지고 있다.

신한자산운용은 은퇴 시점에 맞춰 자산배분을 조절하는 마음편한TDF, 미래 산업 성장 테마를 반영한 장기성장TDF, 시장 변동성에 신속 대응하는 빠른대응TDF까지 시장환경과 투자 성향에 따라 차별화된 운용 전략을 제공하고 있다.





AD

김경일 신한자산운용 WM연금채널본부장은 "올해는 마음편한TDF 시리즈를 중심으로 신한자산운용의 TDF가 업계 대표 펀드로 시장과 투자자들에게 확실히 인식된 한 해였다"며 "안정적인 성과를 지속적으로 쌓아온 점이 투자자 신뢰로 이어지며 성장의 기반이 됐다"고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>