日SBI, 교보생명 2대주주 오른다…지주사전환 속도

SBI 지분율 20% 이상

신창재 우호지분 과반

지주사전환 요건 충족

일본 금융사 SBI홀딩스가 금융당국으로부터 교보생명 지분 투자를 승인받았다. 교보생명의 지주사 전환 속도가 한층 빨라질 것으로 전망된다.

서울 광화문 교보생명 본사 전경. 교보생명

22일 SBI홀딩스는 한국 금융당국이 교보생명 지분 20% 이상 투자를 승인했다고 밝혔다. SBI홀딩스는 온타리오교직원연금(OTTP)과 외국계 특수목적법인(SPC)이 보유한 교보생명 지분을 매수해 지분율을 현 9%에서 20% 이상으로 높일 계획이다.

업계에 따르면 앞서 지난 3월 SBI홀딩스는 어피니티에쿼티파트너스가 들고 있던 교보생명 지분 9.1%를 인수할 당시 향후 교보생명의 또 다른 FI들 주식을 매입해 지분율을 20%까지 확대하겠다고 밝혔는데 당국이 이를 승인한 것이다.

지분 인수 이후 SBI홀딩스는 신창재 교보생명 회장 등 창업주 가문을 제외한 외부 주주 중 가장 많은 지분을 보유하게 된다. 신 회장은 지분 33.78%를 보유 중이다. 특수관계인과 특수법인(SPC)를 포함하면 46.19%를 확보한 상태다.

거래 이후 신 회장 우호 지분이 과반을 넘으며 지주사 전환 속도가 붙을 것이란 관측이 나온다.

이에 따라 교보생명의 지주사 전환에 속도를 낼 전망이다. 지주사 전환을 하려면 금융당국 인가와 함께 주주총회에서 출석 주주 3분의 2 이상의 찬성 및 특별결의를 필요하다.

교보생명은 2023년 지주사 전환을 추진했으나 당시 2대 주주 어피니티와 조기상환청구권(풋옵션) 분쟁이 붙으며 무산됐다. SBI홀딩스가 어피니티 지분을 인수하며 분쟁은 종결됐다.





SBI홀딩스가 2007년 교보생명 지분 약 5%를 취득한 뒤 양사는 디지털 금융 등 주요 사업에서 협업해왔다. 이번 거래와 별개로 교보생명은 SBI홀딩스 자회사 SBI저축은행 지분 50%+1주를 내년 10월까지 약 9000억원에 인수하기로 했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

