밀양시, 지방살리기 상생 자매결연 우수사례 공모'우수상'선정

상생 협력 성과 인정받아…특별교부세 8천만원 확보

밀양시는 행정안전부 주관의 '지방살리기 상생 자매결연 우수사례' 공모에서 우수상에 선정돼 특별교부세 8000만원을 확보했다.

지방살리기 상생 자매결연은 지방자치단체와 중앙부처·공공기관·민간기업이 자매결연 협약을 체결하고, 결연지역의 특산품 구매, 관광 교류, 고향사랑기부 등 상생 소비에 동참해 지역경제 활성화를 도모하기 위해 추진되는 정부 정책이다.

행정안전부 지방재정경제실에서 햇살문화캠퍼스를 방문해 현장 시찰 후 단체 사진을 촬영하고 있다.밀양시 제공

이번 우수사례 공모는 자매결연을 체결한 전국 141개 지방자치단체를 대상으로 진행됐으며, 이 가운데 10개 지자체가 우수사례로 선정됐다.

밀양시는 지방살리기 상생 자매결연의 체계적인 추진을 위해 전담 인력을 배치하고, 내·외부 협력체계를 구축해 왔다.

행정안전부 지방재정경제실과의 협약을 시작으로 △소상공인시장진흥공단 경남지역본부 △게임물관리위원회 △한국재료연구원 △케이워터기술 △한국자산관리공사와 자매결연 협약을 체결했으며, 연내 한국건설생활환경시험연구원과의 추가 결연도 앞두고 있다.

올해는 자매결연 기관들과 다양한 상생 사업을 진행했으며, 주요 내용으로는 △밀양대페스타 연계 경남지역소상공인협동조합 상생 판매전 운영 △행정안전부 지방재정경제실 방문 상생협력 간담회 △한국자산관리공사 상생 기부금 기탁 △케이워터기술 밀양시민장학재단 기금 기탁 등이 있다. 이러한 결연기관 간 상호 호혜성과 사업의 지속성이 높은 평가를 받아 이번 우수사례로 선정됐다.

밀양시는 내년에도 지역 장점을 살린 체험 프로그램 확대, 공공시설 입장료 할인, 전문가 특강 등 실효성 있는 사업을 추진해 나갈 계획이다.





안병구 시장은 "이번 수상은 형식적인 결연을 넘어 실질적인 교류와 협력이 이루어진 결과"라며 "지방살리기 상생 자매결연의 취지를 살려 중앙과 지방 간 일회성 이벤트가 아닌 지속 가능한 상생 관계로 이어질 수 있도록 프로그램을 공유하고, 교육·관광 등 교류 확대를 통해 지역경제 활성화와 생활관계인구 증가에 기여하겠다"라고 말했다.





