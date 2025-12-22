본문 바로가기
밀양시, 지방살리기 상생 자매결연 우수사례 공모'우수상'선정

영남취재본부 주소은기자

입력2025.12.22 13:14

상생 협력 성과 인정받아…특별교부세 8천만원 확보

밀양시는 행정안전부 주관의 '지방살리기 상생 자매결연 우수사례' 공모에서 우수상에 선정돼 특별교부세 8000만원을 확보했다.


지방살리기 상생 자매결연은 지방자치단체와 중앙부처·공공기관·민간기업이 자매결연 협약을 체결하고, 결연지역의 특산품 구매, 관광 교류, 고향사랑기부 등 상생 소비에 동참해 지역경제 활성화를 도모하기 위해 추진되는 정부 정책이다.


밀양시, 지방살리기 상생 자매결연 우수사례 공모'우수상'선정 행정안전부 지방재정경제실에서 햇살문화캠퍼스를 방문해 현장 시찰 후 단체 사진을 촬영하고 있다.밀양시 제공
이번 우수사례 공모는 자매결연을 체결한 전국 141개 지방자치단체를 대상으로 진행됐으며, 이 가운데 10개 지자체가 우수사례로 선정됐다.


밀양시는 지방살리기 상생 자매결연의 체계적인 추진을 위해 전담 인력을 배치하고, 내·외부 협력체계를 구축해 왔다.


행정안전부 지방재정경제실과의 협약을 시작으로 △소상공인시장진흥공단 경남지역본부 △게임물관리위원회 △한국재료연구원 △케이워터기술 △한국자산관리공사와 자매결연 협약을 체결했으며, 연내 한국건설생활환경시험연구원과의 추가 결연도 앞두고 있다.


올해는 자매결연 기관들과 다양한 상생 사업을 진행했으며, 주요 내용으로는 △밀양대페스타 연계 경남지역소상공인협동조합 상생 판매전 운영 △행정안전부 지방재정경제실 방문 상생협력 간담회 △한국자산관리공사 상생 기부금 기탁 △케이워터기술 밀양시민장학재단 기금 기탁 등이 있다. 이러한 결연기관 간 상호 호혜성과 사업의 지속성이 높은 평가를 받아 이번 우수사례로 선정됐다.


밀양시는 내년에도 지역 장점을 살린 체험 프로그램 확대, 공공시설 입장료 할인, 전문가 특강 등 실효성 있는 사업을 추진해 나갈 계획이다.


안병구 시장은 "이번 수상은 형식적인 결연을 넘어 실질적인 교류와 협력이 이루어진 결과"라며 "지방살리기 상생 자매결연의 취지를 살려 중앙과 지방 간 일회성 이벤트가 아닌 지속 가능한 상생 관계로 이어질 수 있도록 프로그램을 공유하고, 교육·관광 등 교류 확대를 통해 지역경제 활성화와 생활관계인구 증가에 기여하겠다"라고 말했다.




영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr
