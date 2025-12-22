광주시, 환경오염 물질 배출사업장 관리 성과 경기도지사 기관 표창 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 광주시는 2025년 '환경오염 물질 배출사업장 관리' 분야에서 우수한 성과를 거둔 공로를 인정받아 경기도지사 기관 표창을 수상했다고 22일 밝혔다.

광주시가 2025년 '환경오염 물질 배출사업장 관리' 분야에서 우수한 성과를 거둔 공로를 인정받아 경기도지사 기관 표창을 수상하고 있다. 경기 광주시 제공

이번 표창은 기후에너지환경부가 주관하는 정부 합동 평가 지표인 '환경오염 물질 배출사업장 관리' 성과 향상에 기여한 우수기관·단체를 대상으로 수여되는 것으로 국정과제인 '모두가 누리는 쾌적한 환경 구현' 이행을 평가 기준으로 한다.

광주시는 대기오염물질 배출 저감과 안전한 상수원 수질관리를 위해 대기 및 폐수 배출사업장 1728개소에 대해 전수 지도·점검을 실시했으며 그 결과 2024년과 2025년 해당 지표에서 최고 등급인 S등급을 2년 연속 달성했다.

또한, 경기도 역점 추진사업인 대기 방지시설 유지관리 지원사업을 적극 추진해 2026년 경기도 전체 사업량 123개소 가운데 최대 규모인 46개소를 확보하는 성과를 거두며 '환경오염 배출사업장 관리 분야' 우수 시군으로 선정됐다.

시는 내년부터 스마트·지능형 배출시설 관리 체계 구축을 위해 드론과 휴대용 악취측정기 등 첨단장비를 도입해 지역 내 1천500여 개 배출사업장에 대한 지도·점검을 실시할 계획이다.





방세환 시장은 "총 6억 원의 사업비를 투입해 IoT 측정기기 설치비 지원과 대기 배출시설 유지 관리지원 등 재정·기술적 지원사업을 추진함으로써 시민이 안심하고 생활할 수 있는 쾌적한 환경 관리에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

