본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[時代를 묻다]민주주의가 저물어간다

입력2025.12.24 11:10

시계아이콘02분 49초 소요
언어변환 뉴스듣기

극단적 반대 속 혐오 얼룩진 정치
'내란 세력 척결' 몰두한 국정운영
사법부 압박과 침묵 번진 공직사회
사법 리스크 제거 위한 선택적 법치
편가르기 유발하는 무책임한 보복
관용·절제 회복해 민주주의 되찾길

[時代를 묻다]민주주의가 저물어간다
AD

"민주주의는 가장 나쁜 제도다. 이때껏 있어왔던 모든 정치제도를 제외하면 그렇다." 윈스턴 처칠의 이 역설적 명언은 민주주의의 불완전함과 동시에 대체 불가능성을 정확히 짚는다. 그렇다. 민주주의는 늘 불만족스럽고 성가시며 느리다. 그러나 그 불편함이야말로 권력의 오만과 독주를 막는 안전장치다. 문제는 지난 1년, 한국 정치에서 이 안전장치가 급속히 해체되고 있다는 점이다. 처칠의 문장 앞부분만 남고 뒷부분은 사라지는 느낌이다.


대통령이었던 사람은 부인과 함께 감옥으로 갔고, 여러 혐의로 감옥에 보내려던 사람은 오히려 대통령이 됐다. 한국 정치가 극단적인 보복과 역전의 드라마를 연출하는 상징적인 일대 사건이다. 정권은 교체됐지만 정치의 언어는 더욱 거칠어졌고, 제도는 복수의 도구로 오염되고 있다. 전 국민에게 생중계되는 부처 업무보고에서 '도둑놈' '악질' 같은 표현이 대통령 입에서 거침없이 쏟아지고, 몇몇 언론은 제목으로도 내세운다. 국회를 비롯한 정치판의 용어가 요즘처럼 험악하고 거칠어진 적이 없다. 정치의 저질화와 공적 언어의 붕괴, 인격의 황폐화가 사회 전체를 뒤덮을까 봐 민망하고 씁쓸하다.


한국 정치는 급격히 방향을 틀었다. 극한 대립으로 국정을 마비시키던 입법부와 행정부는 어느 순간 한 몸처럼 움직인다. 민주주의의 기본 원칙인 견제와 균형, 국회의 존재 이유인 대화와 타협은 사실상 실종됐다. 야당은 스스로 무너질 듯 무력하고, 삼권분립의 마지막 보루인 사법부마저 노골적인 압박 속에서 위태롭다.


지난 정권의 과오가 컸다. 무엇보다 대통령제에 대한 몰이해가 낳은 극단적 결과가 시대착오적인 계엄이었다. 21세기 대한민국에서 결코 있어서는 안 될 일이었고, 준비조차 허술해 국가 위상의 추락은 물론 국민을 부끄럽게 했다. 시민의 신속한 대응과 계엄군의 조기 철수로 참사는 막았으나, 이번 사태는 절제 잃은 대통령 권력과 무모한 판단, 침묵하는 참모가 국가를 얼마나 쉽게 위기로 몰아넣는지 보여준 경고였다.


더 큰 우려는 현 정권의 국정운영 방식이다. '내란 세력 척결'이 최우선 국정과제가 된 듯 집요한 모습이다. 2시간짜리 계엄을 곧바로 '내란'으로 규정하여 정치 사회적 주도권을 잡는 데는 채 몇 시간이 걸리지 않았다. 행정부는 유명무실한 존재가 되고, 이재명 당시 대표와 더불어민주당이 정국을 주도했다. 지난 4월4일 탄핵심판 결정과 6월3일 대통령 선거 결과는 예상대로 나왔다. 이후 사법부를 향한 전방위 압박이 펼쳐진다. 위헌 논란에도 아랑곳없이 내란전담재판부 신설, 대법관 증원, 법원행정처 폐지, '법 왜곡죄' 도입 등이 속전속결로 추진된다. 조직과 인사, 예산의 독립이 무너진 데다가 대법원장과 특정 판사를 콕 찍어 공개 비난하는 행태는 사법부 길들이기를 넘어 삼권분립을 허물어뜨리는 소리다. 문화혁명 때 홍위병들이 이랬을까. 공포감을 누르고 법과 정의, 양심에 따라 재판할 법관이 얼마나 될까. 6·25 때 인민재판을 거부해 인민군이 물러날 때까지 산과 들에 숨어 끝까지 버텼던 부친 생각이 얼핏 든다.


설상가상으로 75만명의 공직자와 군·경을 상대로 한 광범위한 '내란 연루' 조사로 공직사회가 움츠러들고 있다. 눈치보기와 자기검열, 심지어는 서로 밀고하는 분위기가 형성될 조짐이다.


법과 원칙은 선택적으로 적용된다. 계엄 명령에 따랐다고 '정치 군인'이 되고, 대장동 항소 포기에 순응하지 않았다고 '정치 검사'가 된다. 보호받아야 할 재판관의 신상은 탈탈 털리고, 국가 공무원으로 당연히 공개돼야 할 대통령실 핵심 참모의 기초 이력은 꼭꼭 숨긴다. 민주 국가에서 이런 경우는 듣도보도 못했다. 정의의 여신 유스티티아가 눈을 가린 채 검을 손에 든 것은 내편 네편 가리지 않겠다는 뜻인데, 이 정권에서 정의는 편가름의 칼로 쓰이는가. 검찰은 민주적 통제라는 명분 아래 기소권과 수사권이 분리돼 사실상 행정부 산하기관으로 편입되고 있다. 대한민국 정부 수립과 함께 존재해 왔던 검찰조직이 충분한 논의나 의견 수렴 과정도 없이 일순간 와해되고 있다. 무엇이 이리도 급한가. 권력 앞에서 휘어진 잣대는 민주주의의 뿌리를 직접 겨눈다.


이 집착의 목적은 분명하다. 다가올 선거에서의 유리한 지형 확보, 그리고 대통령 개인을 둘러싼 사법 리스크의 구조적 제거다. '내란 세력' 프레임은 국민을 선과 악으로 갈라놓고, 증오와 공포를 동원해 지지층을 결집시키는 손쉬운 방법이다. 외형적으로는 가장 효과적인 공동체 장악 수단이지만 시간이 흐를수록 진실이 꿈틀대고 가면은 벗겨진다. 더구나 '내란 몰이'가 1년 넘게 지속된다면 국민은 염증을 느끼고 여론은 돌아설 것이다. 새 희망과 비전 제시 없는 보복 척결 정치는 무능과 무책임의 다른 이름일 뿐이다.


난제는 산적해 있다. 인공지능(AI) 강국을 위한 에너지 확보와 인재 양성, 북핵과 미·중 갈등 속 외교안보 전략, 대미 신뢰 회복과 통상 협상, 저출산 고령화, 공교육 부실과 사설 학원 난립, 국제경쟁력 약화 등등. 국정의 중심축이 증오와 처벌, 편가름에 머무는 동안 현재는 방치되고, 미래는 날아간다.


국회 역시 국민의 대표기관이란 자부심을 잃었다. 다수의 힘이 곧 정의가 됐고, 권력을 위한 맞춤형 입법 제조기로 돼 간다. 야당은 지난 총선 때 얻은 득표율은커녕 의석수만큼의 민의도 반영 못 하는 허깨비가 돼버렸다. 삼권분립은 이름만 남은 채 속이 비어가고 있다.


'혁명'은 매혹적인 단어다. 이 정부도 '빛의 혁명'을 선언했다. 그러나 혁명의 언어로 제도를 허물고 반대자를 제거하면 남는 것은 자유가 아니라 폐허였다. 프랑스혁명의 총아 로베스피에르도 자신이 세운 단두대에서 생을 마감했듯, 절제 없는 정의는 반드시 자기 파괴로 귀결된다.


이제 필요한 것은 관용과 절제의 회복이다. 그것이 민주주의 지도자의 덕목이다. 민주주의는 불완전하지만, 이를 무너뜨리는 순간 우리는 더 위험한 체제에서 더욱 고통받게 된다. 국회가 거수기가 되고, 사법부가 짓눌리는 사이비 민주주의가 아니라 삼권이 신뢰 속에 서로 존중되는 자유민주주의로 하루빨리 돌아가야 한다.


성탄절과 연말을 앞두고 창세기의 한 구절을 연상한다. "저녁이 되고 아침이 되니 새날이 밝았더라." 왜 저녁이 먼저 오는지를 묵상해본다.


지금은 민주주의의 어두운 저녁이다. 민주주의의 밝은 아침이 오기를!


지금 뜨는 뉴스

AD

김형오 전 국회의장




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
2025 무연고사 리포트
  • 25.12.2311:00
    아무도 오지않는 5호실의 적막…'가족도 거부' 세상에 없던 듯 외롭게 갔다
    아무도 오지않는 5호실의 적막…'가족도 거부' 세상에 없던 듯 외롭게 갔다

    지난달 5일 오전 강원도 원주의료원 장례식장은 상주와 조문객들로 분주한 모습이었다. 그런데 가장 작은 빈소인 5호실은 사뭇 다른 분위기를 풍겼다. 이곳에는 고(故) 권모씨의 빈소가 영정사진도 없이 차려져 있었다. 조문객은 아무도 찾아오지 않았다. 빈소 옆 식당에도 불은 꺼져 있었다. 기자는 비어있던 제사용 향로에 첫 번째 향을 피운 뒤 권씨를 조문했다. 빈소 앞 의자에 앉아 기다리기를 30분, 지역 봉사단체 회원 3명이

  • 25.12.2311:00
    연고자 있어도 무용지물…34%가 시신 인수 거부·무응답
    연고자 있어도 무용지물…34%가 시신 인수 거부·무응답

    최근 약 5년간 발생한 무연고 사망자 10명 중 3명은 연고자가 있음에도 시신 인수를 거부당한 것으로 나타났다. 23일 아시아경제가 2021년부터 올해 5월까지 전국 지방자치단체 무연고 사망자를 전수조사한 결과에 따르면, 경찰이나 지자체에서 연고자에게 연락했으나 무응답 또는 시신 인수 거부·기피로 무연고자가 된 사망자는 시신 위임자가 확인되는 2만1896명 중 7336명(33.5%)이었다. 무연고 사망자는 가족 등 연고자가 아예

  • 25.12.2311:00
    "더 이상 남의 일 아냐…국가 차원 통계 절실"
    "더 이상 남의 일 아냐…국가 차원 통계 절실"

    "이제는 누구나 무연고 사망자가 될 수 있는 시대입니다. 가난하거나 소외된 특정 계층만의 이야기가 아닙니다." 김민석 나눔과나눔 사무국장은 최근 서울 마포구 사무실에서 아시아경제와 만나 우리 모두가 '잠재적 무연고 사망자'라고 강조했다. 1인 가구의 증가, 딩크족, 비혼 문화의 확산으로 가족 중심의 전통적 장례 시스템이 작동하지 않는 경우가 늘고 있다는 게 김 사무국장의 설명이었다. 나눔과나눔은 서울시 무연고 사

  • 25.12.2215:10
    밝게 웃던 선생님…집에서도 마지막도 철저히 혼자였다
    밝게 웃던 선생님…집에서도 마지막도 철저히 혼자였다

    무연고 청년의 유품정리 현장을 가다 "혼자서 얼마나 외로우셨습니까. 부디 좋은 곳으로 가셔서 편히 쉬세요."20대 女 사망 일주일만에 발견…수소문에도 가족 없어지난달 29일 오전 7시30분 경북 영주시의 한 빌라. 유품정리업체 '카리스마'의 윤정섭 대표(50)가 굳게 닫혀있던 방문을 열고 익숙한 듯 창문부터 젖혔다. 이내 책상을 펴 간이 제단을 만들고 종이컵에 소주를 따라 고인의 넋을 위로했다. 고인은 20대 여성 무연고자

  • 25.12.2211:00
    "그 누구보다 열심히 살았을 텐데"…유품으로 남은 청년의 흔적
    "그 누구보다 열심히 살았을 텐데"…유품으로 남은 청년의 흔적

    "혼자서 얼마나 외로우셨습니까. 부디 좋은 곳으로 가셔서 편히 쉬세요." 지난달 29일 오전 7시30분 경북 영주시의 한 빌라. 유품정리업체 '카리스마'의 윤정섭 대표(50)가 굳게 닫혀있던 방문을 열고 익숙한 듯 창문부터 젖혔다. 이내 책상을 펴 간이 제단을 만들고 종이컵에 소주를 따라 고인의 넋을 위로했다. 고인은 20대 여성 무연고자로 사망 일주일 만에 집주인에게 발견됐다. 경찰과 지자체가 고인의 신원을 확인하고 백방

기획
식품사막
  • 25.12.1606:40
    ⑥ 생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"
    ⑥ 생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1606:30
    "케첩은 알아도 토마토는 본 적 없다"는 美…일본은 달걀 아닌 "회·초밥이 왔어요"⑤
    "케첩은 알아도 토마토는 본 적 없다"는 美…일본은 달걀 아닌 "회·초밥이 왔어요"⑤

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1406:30
    ④ 이동식 마트는 적자…지원 조례는 전국 4곳 뿐
    ④ 이동식 마트는 적자…지원 조례는 전국 4곳 뿐

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1306:30
    "창고에 쟁여놔야 마음이 편해요"…목숨 건 장보기 해결하는 이동식 마트 ③
    "창고에 쟁여놔야 마음이 편해요"…목숨 건 장보기 해결하는 이동식 마트 ③

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1206:40
    "새벽배송은 사치, 배달이라도 됐으면"…젊은 사람 떠나자 냉장고가 '텅' 비었다 ②
    "새벽배송은 사치, 배달이라도 됐으면"…젊은 사람 떠나자 냉장고가 '텅' 비었다 ②

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.2309:51
    박원석 "대통령이 지방선거 판 중심에 떠오르고 있다"
    박원석 "대통령이 지방선거 판 중심에 떠오르고 있다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 박원석 전 정의당 의원(12월 19일) 소종섭 : '통일교 금품 수수 의혹 수사'가 빠르게 진행됩니다. 한학자 총재의 전 비서실장도 조사했고, 전재수 전 장관도 소환 조사했습니다. 전체적인 수사 흐름, 또 향후의 전개 상황 어떻게 봅니까? 박원석 : 일단 공소시효 논란도 좀 의식하는 것 같고 일각에서

  • 25.12.1810:59
    이재명 대통령 업무 스타일은…"똑부" "구축함" "밤잠 없어"
    이재명 대통령 업무 스타일은…"똑부" "구축함" "밤잠 없어"

    정부 부처 업무 보고가 계속되고 있다. 오늘은 국방부 보훈부 방사청 등의 업무 보고가 진행된다. 업무 보고가 생중계되는 것에 대해 강유정 대통령실 대변인은 "감시의 대상이 되겠다는 의미, 정책이 어떻게 만들어지는지 보여주는 것"이라고 설명했다. 업무 보고가 이루어지면서 이재명 대통령의 업무 스타일에 대한 관심도 커지고 있다. 대통령실 참모들과 대통령과 같이 일했던 이들이 말하는 '이재명 업무 스타일'은 어떤 것인

  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기