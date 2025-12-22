부산관광 킬러 콘텐츠 '산타버스' 다시 달린다… 연말연시 10개 노선 이벤트

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

안전 문제 제기로 한때 중단

한때 멈췄던 '부산 산타버스'가 다시 달린다.

부산시는 22일부터 내년 1월 중순까지 '2025~2026년 연말연시 부산 산타버스 이벤트'를 운영한다고 22일 알렸다.

부산 산타버스는 크리스마스 전후 시민에게 색다른 즐거움을 전하기 위해 시내버스 여객사와 승무원들이 자발적으로 이어온 연말 이벤트다. 수년간 운영되며 부산을 대표하는 연말 콘텐츠로 자리잡았다.

부산 산타버스.

부산 산타버스 내부.

올해 산타버스는 안전성 보완을 위해 한때 운행이 중단됐으나 이날부터 10개 노선 10대가 운행을 재개한다. 이번 운행 재개는 박형준 부산시장의 의지가 힘을 보탠 것으로 알려졌다.

운행 노선은 ▲삼진 15번 ▲시민 24번 ▲용화 41번 ▲삼성 43번 ▲삼신 49번 ▲금진 128-1번 ▲해동 141번 ▲태진 169번 ▲대진 187번 ▲남부 508번이다.

시는 기존의 재미 요소를 살리면서도 안전성을 높이는 방식으로 산타버스를 재추진했다. 그동안 산타버스를 운행해 온 승무원과 버스업계, 전문가가 함께 디자인을 마련했고 시도 참여해 차량 내외부를 래핑 방식으로 꾸며 안전 기준을 충족하도록 했다.





황현철 부산시 교통혁신국장은 "연말연시 부산의 대표 명물로 자리잡은 산타버스에 보내주신 시민의 관심에 감사드린다"며 "시민이 즐겁고 안전하게 대중교통을 이용할 수 있도록 버스 관리에 힘쓰겠다"고 말했다.





