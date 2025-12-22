강원도, ‘2026년 양성평등기금 지원사업’ 공모…총 2억원 규모

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도, ‘2026년 기금사업’ 참여 단체 모집

지방보조금관리스시템(보탬e) 통해 온라인 신청

여성단체-비영리법인·비영리민간단체 대상

강원특별자치도는 22일부터 2026년 1월 14일까지 총 2억원 규모의 '2026년 강원특별자치도 양성평등기금 지원사업'에 참여할 단체를 공개 모집한다고 밝혔다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공

이번 공모는 여성과 남성이 함께 만드는 실질적인 양성평등 사회 실현을 목표로, 기획공모 5개 분야와 일반공모 4개 분야로 나누어 추진된다.

기획공모 분야는 ▲10·20세대 양성평등 참여·교육 프로그램 ▲건강가정 육성 교육 ▲여성친화도시 활성화 ▲디지털 성범죄·스토킹 예방 프로그램 ▲가족·사회 돌봄 및 일·생활 균형 문화 조성(신규) 등 5개 분야다.

일반공모 분야는 ▲양성평등 촉진 ▲여성복지 및 권익 증진 ▲여성 능력 개발 및 사회참여 확대 ▲취약계층 복지 및 가족 기능 증진 등 4개 분야이다.

신청 대상은 공고일 현재 강원특별자치도에 소재한 여성단체 또는 비영리법인·비영리민간단체이다.

지원 규모는 사업의 성격과 내용에 따라 기획공모는 사업당 1000만원~3000만원, 일반공모는 사업당 500만원~1000만원이다.

총사업비의 5% 이상 자부담 원칙을 적용하며, 법인·단체당 1개 사업만 신청할 수 있다.

기존 연례 반복사업이 아닌 획기적인 신규사업 발굴 시 가점(10점 내외)을 부여한다.

참여를 희망하는 단체는 강원특별자치도 누리집 또는 지방보조금관리시스템에서 신청 서류를 내려받아 작성한 후 해당 시스템을 통해 온라인으로 신청하면 된다.

기타 자세한 사항은 강원특별자치도 누리집과 지방보조금관리시스템 공고문을 확인하거나, 도 여성청소년가족과로 문의하면 된다.

최종 선정 결과는 2026년 2월 말경 강원특별자치도 누리집을 통해 발표할 예정이다.





정영미 강원특별자치도 복지보건국장은 "양성평등 문화 확산과 여성의 사회참여 확대, 일·생활 균형 문화 조성 등 다양한 사업을 통해 도민 모두가 함께 만드는 실질적인 양성평등 사회를 실현해 나가겠다"며 "역량 있는 지역 단체와 법인의 적극적인 관심과 참여를 바란다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

