함양군, 지역경제 활성화 인정 '우수 지방정부 선정'

특별교부세 2억원 확보

함양사랑상품권 280억원 발행

경남 함양군은 행정안전부가 실시한 '지역사랑상품권 발행' 평가에서 우수 지방정부로 선정됐다고 22일 밝혔다. 함양사랑상품권 운영 성과를 정부로부터 공식 인정받은 것이다.

이번 평가는 지역사랑상품권을 발행하는 전국 192개 지방자치단체를 대상으로 자체 예산 투입을 통한 발행 노력 도와 국비 집행 실적 등을 종합적으로 반영해 점수를 산출하는 방식으로 진행됐다. 함양군은 이 가운데 상위 79개 지방정부에 포함되며 우수 지자체로 선정됐다.

함양군청 전경.

함양군은 2025년도에 전년도 대비 50억원을 추가한 280억원의 함양사랑상품권을 발행해 지역경제 활성화에 심혈을 기울이고 있으며, 이러한 적극적인 발행 노력이 이번 평가에서 높은 점수를 받은 것으로 분석된다.

함양사랑상품권은 지난 9월부터 15% 할인판매와 제로페이 결제 금액의 5% 캐시백 행사를 병행하며 큰 호응을 얻고 있으며, 현재는 지류 상품권이 금융기관에 소량만 남아있는 것으로 파악되고 있다.

앞서 함양군은 민생회복 소비쿠폰 지급 평가에서도 상위권에 올라 특별교부세 1억원을 확보한 바 있으며, 이번 평가를 통해 2억원을 추가로 확보하면서 부족한 재원 마련에 실질적인 도움이 되고 있다.





군 관계자는 "이번 특별교부세 확보는 단순한 재정지원에 그치지 않고, 함양사랑상품권 운영의 지속성과 민생경제 회복 효과를 높일 수 있는 분야에 재투자할 계획"이라며 "앞으로도 지역 상권 활성화와 군민 체감도가 높은 정책을 지속해서 추진하겠다"라고 말했다.





