롯데百, '코리아그랜드세일' 참여…"외국인 고객 혜택 풍성"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구매 금액 20% 상당 상품권 증정 행사

위챗페이·유니온페이 결제 혜택 확대

롯데백화점이 내년 2월 22일까지 문화체육관광부와 한국방문의해위원회가 주관하는 외국인 대상 쇼핑문화관광축제 '코리아 그랜드 세일'에 참여해 외국인 고객을 위한 다양한 혜택을 선보인다고 21일 밝혔다.

잠실 롯데월드타워 월드파크 야외광장에 설치된 '플레이 팝업 트럭'에서 쿠폰을 받으려는 외국인 관광객. 롯데백화점 제공.

AD

먼저, 구매 금액의 20%를 롯데상품권으로 돌려주는 특별 프로모션을 진행한다. 행사 기간 패션·뷰티 카테고리 내 단일 브랜드에서 10만 원 이상 구매한 외국인 고객에게는 2만원 상당 롯데상품권을 선착순 1만 명에게 제공한다. 또한, F&B 매장에서 5만원 이상 구매 시 사용 가능한 1만원 할인권도 선착순 1만명에게 증정한다.

외국인 고객 비중이 높은 본점과 잠실점에서는 에비뉴엘 바(AVENUEL BAR)에서 사용할 수 있는 무료 음료 2잔 쿠폰을 선착순 1만 명에게 제공해 방문 만족도를 더욱 높인다.

프로모션과 관련된 모든 바우처는 명동 눈스퀘어 내 코리아 그랜드 세일 웰컴센터에서 지류 쿠폰 형태로 수령할 수 있다. 뿐만 아니라, 코리아그랜드세일 기간 중 전국 주요 명소를 순회하는 '플레이 팝업 트럭'이 19일부터 21일까지 3일간 잠실 '롯데타운 크리스마스 마켓' 인근의 롯데월드타워 월드파크 야외 광장을 찾는다. 트럭을 방문해 잠실 롯데타운 또는 송파구 내 구매 영수증을 제시한 외국인 고객에게는 음료 또는 시시호시의 '브리엘리 크리스마스 3종 캔디세트'를 증정한다.

해외 결제 혜택도 대폭 강화했다. 잠실 롯데월드몰을 포함한 롯데백화점 전 점포에서는 알리페이와 연계해 1500위안 이상 결제 시 3% 즉시 할인을, 홍콩·마카오·태국 고객에게는 10만원 이상 결제 시 15% 즉시 할인 혜택을 제공한다. 또한 본점·잠실점·부산 본점·광복점·김포공항점·롯데월드몰·롯데몰 동부산점에서는 연말까지 5만원 이상 유니온페이 결제 고객에게 10% 즉시 할인 혜택을 지원한다. 이 밖에도, 롯데아울렛에서는 1000위안 구매 시 30위안 즉시 할인 프로모션을 진행한다.

한편, 롯데백화점 본점은 외국인 고객을 위한 전용 혜택 카드인 '롯데 투어리스트 멤버십 카드'를 새롭게 선보였다. 해당 카드는 본점 내 택스리펀 라운지 및 외국인 서비스 데스크에서 여권 정보와 이메일 인증만으로 간편하게 발급할 수 있으며, 발급 즉시 사용 가능한 본점 전용 5% 에누리 쿠폰 3장이 제공된다. 이와 함께 롯데그룹 주요 계열사에서 사용 가능한 7~10% 할인 혜택과 교통카드 기능, 엘포인트 적립·사용 기능도 탑재했다.

카드 디자인에는 롯데월드타워를 비롯해 남산타워, 경복궁 근정전을 담고 한국 전통 자개 문양을 현대적으로 재해석해 높은 호응을 얻고 있다. 지난 4일 카드 출시 이후 하루 평균 약 300명의 외국인 관광객이 해당 카드를 발급받으며 인기를 입증하고 있다

롯데백화점은 이번 프로모션을 통해 꾸준히 증가하는 외국인 관광객 수요를 적극적으로 흡수할 계획이다. 실제로 올해 3분기 롯데백화점의 외국인 매출은 전년 동기 대비 45% 증가했으며, 명동 상권의 핵심 거점인 본점은 전체 매출 중 외국인 비중이 25%를 기록하며 '필수 관광 코스'임을 증명했다. 이 밖에도, 잠실에서 진행 중인 '롯데타운 크리스마스 마켓'의 경우 외국인 고객이 지난해 대비 2배 이상 늘어나는 등 한국을 방문하는 외국인 고객들의 인기 관광지로 거듭나고 있다.





AD

박상우 롯데백화점 마케팅부문장은 "K-컬처 확산에 힘입어 방한 외국인 관광객이 꾸준히 증가하고 있는 가운데, 뜻깊은 행사에 참여하게 되어 매우 의미 있게 생각한다"며 "앞으로도 외국인 고객들이 보다 편리하고 만족스럽게 쇼핑을 즐길 수 있도록 다양한 서비스와 혜택을 지속해서 강화해, K-리테일의 글로벌 경쟁력과 위상을 한층 높여 나가겠다"고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>