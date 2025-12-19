회원구 구암2동 주민자치센터 프로그램 발표회 성황리 열려

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

배움의 결실 나누며 주민 화합의 장 마련



경남 창원특례시 마산회원구 구암2동은 행정복지센터 다목적홀에서 2025년 구암2동 주민자치센터 프로그램 발표회를 성황리에 열었다.

구암2동 주민자치센터 프로그램 발표회 단체 사진.

지난 18일 열린 발표회는 구암2동 주민자치회 주관으로 열렸으며, 도·시의원과 주민자치센터 프로그램 수강생, 주민 등 150여명이 참석한 가운데 한 해 동안 꾸준히 배우고 연습해 온 성과를 함께 나누는 뜻깊은 자리로 마련됐다.

무대에 오른 수강생들은 그간 갈고닦은 실력을 마음껏 선보이며 배움의 즐거움과 성취감을 공유했고, 주민 모두가 함께 어울리는 화합의 축제 분위기를 만들었다.

식전행사로는 지역아동센터 어린이들의 난타 공연과 노래교실 강사의 축하 공연이 펼쳐져 행사 분위기를 한층 끌어올렸다. 본 행사에서는 다이어트 댄스, 고고장구(풍물), 난타, 라인댄스, 노래교실 등 총 5개 팀이 참여해 각기 다른 개성과 에너지가 담긴 무대를 선보이며 큰 박수를 받았다.

황규동 주민자치회장은 "이번 발표회는 주민들이 함께 소통하고 교류하며 공동체의 결속을 다지는 소중한 시간이었다"며 "앞으로도 주민자치센터 프로그램이 지역 생활문화의 중심이 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





심양숙 구암2동장은 "무대에 오른 수강생들의 열정과 노력이 고스란히 전해지는 자리였다"며 "앞으로도 주민들의 건강한 여가 활동과 평생학습 기회 확대를 위해 다양한 프로그램이 안정적으로 운영될 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

