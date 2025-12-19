북한군, 지난달 MDL 10차례 침범 "휴전선 부근 작업 영향"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

북한군이 지난달에만 10회에 걸쳐 군사분계선(MDL) 이남으로 침범한 것으로 나타났다.

19일 합동참모본부가 국회 국방위원회 소속 강대식 국민의힘 의원실에 제출한 자료에 따르면 북한군은 올해 3월부터 현재까지 총 16번 MDL을 침범했으며, 이 중 10회는 지난달(4~23일)에 집중된 것으로 확인됐다. 지역별로는 강원 고성이 6회로 가장 많았고, 경기 연천 3회, 강원 화천 1회 등이었다.

이성준 합참 공보실장은 이날 정례브리핑에서 "북한군이 11월부터 강원도 고성 지역에서 불모지 작업을 하고 있고, 고성의 특정 지역 MDL이 위쪽으로 뾰족하게 돼 있어 북한군의 침범 사례가 발생하고 있다"고 말했다.

우리 군은 북한군의 MDL 침범에 대해 경고방송·경고사격으로 대응했다고 합참은 전했다. 단, 경고사격 없이 경고방송만 진행된 사례도 4건 있었다. 이 실장은 "경고 방송을 해서 북한군이 북상을 하면 경고 사격을 할 필요가 없는 것"이라면서 "이런 경우 경고사격을 실시하지 않았다"고 전했다.





한편 국방부는 이날 국방부 고위관계자가 '북한군이 도발해도 사격을 자제하라고 지시했다'는 취지의 이날 언론보도에 대해 "사실이 아니"라면서 "우리 군은 비무장지대에서 MDL 침범을 포함한 북한군의 정전협정 위반행위 발생 시 정해진 절차에 따라 단호히 대응하는 가운데 우발적 충돌을 방지하고 상황을 안정적으로 관리하고 있다"고 전했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

