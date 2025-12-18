원보지솔장학회 고미향 이사장, 남양주시 '평온한기부' 37호 회원 가입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 남양주시는 ㈔원보지솔장학회 고미향 이사장이 18일 남양주시 고액 기부 프로그램인 '평온(溫)한기부' 37호 회원으로 가입했다고 밝혔다.

㈔원보지솔장학회 고미향 이사장이 18일 남양주시 고액 기부 프로그램인 '평온(溫)한기부' 37호 회원으로 가입한 후 주광덕 남양주시장과 기념촬영을 하고 있다. 남양주시 제공

'평온(溫)한기부'는 1억원 이상을 일시 또는 10년 동안 분할 기부로 약정하는 남양주시복지재단의 고액 기부 프로그램으로, 2022년 12월 시작해 지역사회 나눔문화 확산에 기여하고 있다.

고미향 이사장은 평온한기부 3호 회원인 ㈜원보 대표 유길문 회장의 배우자로, 부부가 함께 고액 기부에 동참하며 지역사회 나눔의 모범 사례를 보여주고 있다.

고 이사장은 "지역사회로부터 받은 관심과 신뢰를 다시 나눔으로 돌려드리고 싶었다"며 "지속적인 기부를 통해 취약계층과 미래세대에 실질적인 도움이 되길 바란다"고 말했다.

주광덕 남양주시장은 "부부가 함께 나눔을 실천하는 모습은 지역사회에 더욱 큰 울림을 준다"며 "고미향 이사장님의 소중한 뜻이 지역 곳곳에 의미 있게 쓰일 수 있도록 시에서도 적극 뒷받침하겠다"고 밝혔다.





한편, (사)원보지솔장학회는 장학사업과 복지 지원을 통해 지역 인재 양성과 사회적 가치 실현에 힘쓰며, 꾸준한 나눔 활동으로 지역사회 공헌에 앞장서고 있다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

