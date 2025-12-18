조달청, 혁신제품 시범구매 예산 증액…"선도경제 전환 뒷받침"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

조달청이 내년 혁신제품 시범구매 예산을 대폭 늘렸다. 증액된 예산은 인공지능(AI) 등 혁신기술과 관련된 주요 정책과 연계해 선도경제 전환을 뒷받침하는데 쓰일 예정이다.

조달청은 이 같은 내용의 '2026년 혁신제품 시범구매 기본계획'을 18일 발표했다. 기본계획은 이날 조달정책심의회를 통해 확정됐다.

기본계획에 따라 혁신제품 시범구매 예산은 올해 310억원에서 내년 839억원으로 2.7배 증액된다. 조달청은 증액된 예산을 AI 등 기술선도 분야와 국민 체감 서비스 분야, 사회적 책임 분야에 집중적으로 투입할 계획이다. 또 혁신기업의 글로벌 진출 지원에도 힘을 보탠다.

기술선도 분야 지원은 로봇·드론·스마트팩토리 등 AI 융복합제품과 AI 기반 디지털 서비스, 복지·고용, 납세 관리, 신약 심사 등 공공 AI의 초기 판로 개척 그리고 연구개발 성공제품, K바이오, 소재·부품·장비 제품 등 초혁신 기술 제품의 시범구매 확대에 집중된다.

특히 민원 응대, 보고서 작성 등 행정에 공통으로 적용되는 AI 제품은 조달청이 직접 구매하고 공공기관이 사용할 수 있게 제공해 조달청 주도의 공공 AI 확산을 도모한다.

국민 체감 서비스 개선은 일상 속 국민 불편 해소와 재난 및 범죄 등 대응 분야에서 국민이 직접 발굴·제안한 아이디어 제품과 AX-Sprint 300 등 AI 지원 사업으로 발굴한 혁신제품, 안전 장비 및 재해·재난 예방·대응 제품을 확대 구매하는 것으로 이뤄진다.

사회적 책임 확대를 위해선 지방자치단체·지역별 테크노파크·연구개발특구와 연계해 지역 특화산업을 혁신제품으로 발굴해 사업화를 촉진함으로써 지역 벤처·스타트업을 활성화한다. 또 탄소중립, 순환경제, 기후테크 지원 등 지속가능한 발전 기반을 마련하는 데도 무게 추가 더해진다.

특히 내년 수출 선도형 시범구매 사업 예산을 200억원(올해 140억원)으로 증액해 의료·바이오·스마트팜 등 해외에서 인지도와 경쟁력이 높은 분야를 집중적으로 지원한다. 현지 추가 도입계획이 있는 기관을 우대해 수출성과를 극대화하고 국내 기업의 글로벌 진출을 촉진하는 전략도 구사한다.

이외에도 조달청은 혁신제품을 자체 구매하거나 추가 구매계획이 있는 공공기관을 우대하고 성능이 미흡한 제품에 대해선 재도전 기회를 부여하는 등으로 시범구매 혁신생태계를 강화하는 데 역량을 모을 계획이다.

또 시범구매 효과를 기업 성장 측면과 시범구매 연관성 측면으로 구분해 비교·분석한 후 성과 중심의 관리체계를 운영함으로써 시범 사용 이후에도 혁신제품이 제대로 관리·활용될 수 있게 할 예정이다.

백승보 조달청장은 "혁신제품 시범구매는 공공구매 확산의 마중물이 되며 파급효과 역시 크다"며 "조달청은 내년 혁신제품 시범구매 사업 규모 확대와 맞물려 AI 대전환과 초혁신 경제 등 주요 정책을 연계해 선도경제로의 전환을 충실히 뒷받침하도록 하겠다"고 말했다.





또 "혁신조달 성과 확산과 사회적 책임 확대로 공공조달 개혁을 성공적으로 추진하는 데도 기관 역량을 집중할 방침"이라고 말했다.





