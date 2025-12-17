김영록 "광주 민·군 공항 무안 이전…서남권 발전 교두보 삼겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주 군공항 이전 '6자 협의체' 출범

공동 발표문 체결…새 성장 동력 확보

"KTX 2단계 개통 시점…민간공항 이전"

정부 지원 포함 1조5천억 이상 투입 예상

김영록 전남도지사는 17일 전남도청 브리핑실에서 기자회견을 열고 '광주 군 공항 이전 6자 협의체 출범 및 운영 방향' 등에 대해 설명했다. 심진석 기자

김영록 전라남도지사가 '광주 민·군 공항 무안 이전'을 속도감 있게 추진해 전남 서남권 발전의 활로를 열겠다는 뜻을 분명히 밝혔다.

김 지사는 17일 전남도청 브리핑실에서 기자회견을 열고 '광주 군 공항 이전 6자 협의체 출범 및 운영 방향' 등을 공유했다.

전남도는 이날 광주에서 대통령실 주관으로 기획재정부, 국방부, 국토교통부, 광주광역시, 무안군과 함께 '광주 군 공항 이전 6자 협의체' 첫 회의를 가졌다. 이는 광주 군 공항 이전 관련 6자 협의체 첫 출범과 동시에 이뤄진 공식 일정이었다.

회의에선 지난 11월 4자 사전협의에서 논의된 사항을 바탕으로 무안군이 제시한 3가지 선결 조건 해결 노력과 이에 기초한 군 공항 이전 절차 협조를 담은 '광주 군 공항 이전 관련 6자 협의체 공동 발표문'이 채택됐다.

김 지사는 "이번 공동 발표문은 무안군이 일관되게 요구한 선결과제에 대해 정부와 지자체가 공동으로 해결 의지를 공식화했다는 점에서 큰 의미가 있다"며 "무안국제공항 명칭을 '김대중 공항'으로 변경할 것을 검토키로 하는 등 군 공항 이전이 본궤도에 올랐다"고 자평했다.

이어 "전남도는 통합이전 논의의 시작부터 무안군민의 우려를 해소하고 지역의 새로운 미래 성장 동력을 확보하기 위해 책임 있는 조정자 역할을 충실히 수행했다"며 "이번 6자 협의체 공동 발표는 갈등과 대립을 넘어 상생과 협력으로 나아가는 역사적 전환점이다"이라고 밝혔다.

이번 6자 협의체에서의 주요 합의 내용으론 ▲광주시의 무안군 지원금 1조 원 지원과 자금 조성 방안 제시 ▲전남도와 정부의 무안군 발전을 위한 첨단산업 기반 조성과 기업 유치 ▲무안 국가산단 신속 지정과 추가 지원사업 적극 반영 등이다. 또 정부는 호남지방항공청 신설, 호남 KTX 2단계 개통 이전에 광주공항 국내선의 무안 공항 이전 지원, '광주 군공항이전법' 신속한 개정 협력 등도 약속했다.

김 지사는 "이번 합의를 통해 약 1조원의 지원이 있을 것으로 보이는 데 여기엔 정부 지원 사업비 명목만 약 5,000억원 이상이 추가될 것으로 본다"며 "물론 군 공항 최종 이전까지는 국방부 허가 등 많은 절차와 단계가 기다리고 있는 만큼, 이전 시기를 단언하긴 어렵다. 하지만 민간공항 이전은 KTX 광주 송정~목포 구간 완공(호남고속철도 2단계 사업) 시점과 맞물릴 것으로 예견된다"고 설명했다.

그러면서 "무안국제공항 인근에 항공, 물류, 주거, 교육 기능이 융합된 미래 첨단 에어로시티 조성을 구상해 서남권 대표 성장 거점으로 육성할 것이다"고 덧붙였다.

실제 전남도는 앞으로 무안 국가산업단지의 조기 조성을 통해 반도체, 에너지 신산업, AI 첨단 농산업 콤플렉스 등 첨단산업 기반을 구축하고 기업 유치에 총력을 기울여 지역 산업구조를 고부가가치 중심으로 전환할 방침을 세웠다.





김 지사는 "이번 공동 발표가 실질적 성과로 이어지도록 끝까지 책임지고 추진하겠다"며 "정부에서도 국가 균형발전과 지역 상생의 관점에서 적극적인 지원 바란다. 앞으로 모든 이전 절차가 차질 없이 진행되도록 책임 있는 역할과 모든 역량을 쏟겠다"고 강조했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

