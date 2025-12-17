"30년째 이어진 온정" SK, 취약계층에 김치 전달

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

SK, 누적 140만 포기 이웃에게 전달

"사회적 기업과 시너지 내도록 지원"

SK그룹 사회적 취약계층을 위한 김장 나눔을 올해로 30년째 이어가고 있다. 누적 약 140만 포기, 무게로 환산하면 약 3477t에 달하는 김치가 이웃에게 전달됐다.

SK그룹은 17일 SK가 설립한 사회적 기업 행복나래에서 'SK행복나눔김장' 전달식을 열었다고 밝혔다. SK는 사회적 기업 3곳이 만든 김치 2만4000포기를 구매했으며 이를 먹거리나누기운동협의회(먹거협)를 통해 전국 사회복지기관 539곳과 취약계층 2051세대에 전달할 예정이다.

17일 SK가 만든 사회적 기업 행복나래에서 열린 'SK행복나눔김장' 전달식에 참석한 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 박재한 행복나래 대표, 양맹석 SK스토아 대표, 지동섭 SK수펙스추구협의회 SV위원장, 윤종선 먹거리나누기운동협의회 공동대표, 이훈삼 먹거리나누기운동협의회 공동대표, 동표스님 대한불교조계종 사회복지재단 본부장, 김권태 옥과맛있는김치 대표, 김은정 SK수펙스추구협의회 SV위원회 부사장. SK

AD

먹거협은 대한불교조계종 사회복지재단, 부스러기사랑나눔회, 한국기독교장로회 총회본부 등이 함께 만든 먹거리 나눔단체다. 이날 전달식에는 김권태 옥과맛있는김치 대표, 윤종선 먹거협 공동대표(부스러기사랑나눔회 대표), 이훈삼 먹거협 공동대표(한국기독교장로회 총회본부 총무), 동표스님 대한불교조계종 사회복지재단 본부장, 지동섭 SK수펙스추구협의회 SV위원장, 박재한 행복나래 대표 등이 참석했다. 소외계층에 전달할 김장 김치를 직접 만든 '주왕산김치' '옥과맛있는김치' '담채원' 등 사회적 기업은 이날 행사에서 수익금의 일부를 기부하기로 해 따뜻한 온정을 더했다.





AD

'SK행복나눔김장'은 SK의 대표적인 사회공헌 활동이다. 1996년부터 그룹 구성원이 모여 직접 담근 김장 김치를 취약계층에 전달해왔다. 2015년부턴 구성원이 참석하는 대규모 행사 대신 사회적 기업이 생산한 김치를 구매해 이웃에게 전달하는 방식으로 바꿨다. 김치를 생산하는 사회적 기업들은 인지도 제고·매출 향상의 기회를 얻을 수 있고, 국내산 재료 사용과 지역 주민 고용 등으로 지역경제가 활성화되는 효과도 있기 때문이다. 2022년부턴 SK스토아가 홈쇼핑 특별방송을 통해 김장 나눔에 참여한 사회적 기업들의 김치 홍보와 판매까지 지원하고 있다. 지동섭 SK수펙스추구협의회 SV위원장은 "30년간 이어온 행복나눔김장은 SK의 대표적인 사회공헌 활동"이라며 "사회적 기업들과 시너지를 내고 소외된 이웃에게 나눔의 손길이 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>