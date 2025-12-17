LS에코에너지, '희토류 금속' 사업 285억 투자 결정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

영구자석 제조 밸류체인 본격화

LS에코에너지가 희토류 금속 사업 추진으로 영구자석 제조 밸류체인을 본격화한다.

LS에코에너지 베트남 생산법인 전경. LS전선

AD

LS에코에너지는 17일 이사회를 열고 베트남 내 희토류 금속 사업 추진을 위한 투자 계획을 결의했다고 밝혔다. 이번 투자는 희토류 금속 사업을 통한 중장기 성장 동력 확보를 위한 것으로, 투자 규모는 약 285억원이다. LS에코에너지는 이 가운데 약 107억원을 자기주식(29만7303주) 처분을 통해 확보할 계획이며, 최대 주주인 LS전선이 전량 인수할 예정이다.

이에 따라 원광 및 희토류 산화물(글로벌 광산업체), 희토류 금속(베트남·LS에코에너지), 영구자석(미국·LS전선)으로 이어지는 희토류 영구자석 밸류체인 구축이 본격화한다.

LS전선-LS에코에너지 희토류 영구자석 제조 밸류체인. LS전선

LS에코에너지는 베트남 호치민 생산법인(LSCV)에 희토류 금속화 설비를 구축하고 광산업체로부터 공급받은 희토류 산화물을 정련해 희토류 금속을 생산할 계획이다. LS에코에너지 측은 글로벌 광산업체와 희토류 광물 공급 및 합작법인(JV) 설립 등을 협의하고 있으며, 최종 투자 금액은 JV 지분율과 사업 진행 상황 등에 따라 조정될 수 있다고 설명했다. 희토류 금속은 로봇·풍력 터빈·전기차 등에 사용되는 구동모터용 영구자석의 핵심 원료다. 특히 희토류 금속화 공정은 기술적 난도가 높아 중국을 제외하면 일본과 미국 등 소수 국가에서만 상업 생산이 이뤄지고 있다.





AD

이상호 LS에코에너지 대표는 "이번 투자를 계기로 희토류 사업을 실제 투자와 생산기반 구축 단계로 전환한다"며 "케이블 중심의 사업 영역을 핵심 전략 물자 분야로 확대하겠다"고 했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>