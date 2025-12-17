김건희특검, '로저비비에 선물' 김기현 피의자 입건…자택·국회 압수수색

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

특검, 김건희 자택서 로저비비에 가방 압수

김기현 "사회적 예의 차원에서 선물"

김건희 여사가 김기현 국민의힘 의원의 배우자로부터 명품 브랜드 '로저비비에' 가방을 받았다는 의혹과 관련해 민중기 특별검사팀이 17일 김 의원 부부에 대한 강제수사에 나섰다. 압수수색영장에는 김 의원이 배우자 이모씨의 청탁금지법 위반 혐의 공범으로 적시된 것으로 알려졌다.

토론회 참석한 김기현 국민의힘 의원. 연합뉴스

특검팀은 이날 언론 공지를 통해 "오늘 오전 김 의원 주거지와 차량출입기록 확인 등을 위해 국회사무처 의회방호담당관실 사무실에 대한 압수수색에 착수했다"고 밝혔다. 또 서울 영등포구에 위치한 김 의원의 국회 사무실도 대상에 포함됐다.

이씨는 2023년 3월 국민의힘 당 대표 선거에서 김 의원이 당선된 후 김 여사에게 시가 260만원 상당의 로저비비에 가방을 전달한 혐의를 받는다.

특검팀은 지난달 6일 윤석열 전 대통령 부부 자택을 압수수색하는 과정에서 해당 클러치백과 김 의원 아내가 쓴 감사 편지를 발견했다. 특검팀은 김 여사가 통일교인을 동원해 2022년 3월 국민의힘 당대표 선거에서 김 의원의 선출을 돕고, 그 대가로 가방을 받은 것으로 의심하고 있다.

해당 의혹과 관련해 특검팀은 지난 5일 이씨를 피의자 신분으로 소환해 조사하고, 지난달 20일 로저비비에가 입점해 있는 서울 소재의 한 백화점 등을 압수수색하는 등 사실관계 확인에 주력하고 있다.

조사 결과 이씨가 가방을 구매하는 과정에서 결제 대금이 김 의원 계좌에서 빠져나간 것으로 알려졌다. 이씨는 "남편은 (구매 사실을) 몰랐다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. 그러나 특검팀은 김 의원도 가방 구매 및 전달을 인지한 것으로 보는 만큼, 조만간 김 의원을 소환해 조사할 전망이다.





김 의원은 지난달 8일 입장문을 통해 "신임 여당 대표의 배우자로서 대통령 부인에게 사회적 예의 차원에서 선물한 것"이라고 인정하면서도 부정한 청탁은 없었다고 주장했다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr

