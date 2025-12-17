코레일, 연말연시 열차 증편…"좌석 추가 공급"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국철도공사(코레일)가 연말연시 열차를 증편해 좌석을 추가 공급한다.

코레일은 성탄절과 새해 첫날 등 연말연시에 철도 이용객 편의를 높이기 위해 나흘간 열차를 34회 증편, 좌석 2만석을 추가 공급한다고 17일 밝혔다.

AD

열차 증편은 24·25·31일과 내년 1월 1일 경부·호남·전라·강릉선 등 전국 4개 노선을 대상으로 이뤄진다. 이 시기 해돋이 여행 등으로 열차 이용객 수요가 늘어날 것에 대비한 조치다.

24~25일은 경부·호남·전라·강릉선에 KTX 18회, 경부선에 ITX-새마을 열차 4회 각각 추가 운행된다. 이어 31일~1월 1일에는 경부·호남·전라·강릉선에서 KTX 8회, 경부선에서 ITX-새마을 열차가 4회 추가 운행된다.

이 기간 열차 승차권은 18일 오후 1시부터 모바일 앱 '코레일톡'과 코레일 홈페이지, 전국 철도역 창구 등에서 구입할 수 있다.





AD

이민성 코레일 고객마케팅단장은 "철도와 함께 한 해를 행복하게 마무리하고 희망찬 새해를 맞으실 수 있도록 안전한 열차 운행을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>