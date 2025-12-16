감염병 백신·치료제 자급화…'200일내 개발·30일내 검사체계' 구축

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

질병청 업무보고, '넥스트 팬데믹' 대응

국가예방접종 국산화율도 2030년까지 36%로

질병관리청이 '200일 내 국산 백신 개발'이 가능한 신속 플랫폼을 만들고 감염병 백신·치료제 자급화를 추진한다.

임승관 질병관리청장이 16일 정부세종청사 보건복지부 브리핑실에서 2026년 주요 정책 추진계획에 관해 설명하고 있다. 연합뉴스

질병청은 16일 정부세종컨벤션센터에서 진행된 대통령 업무보고에서 향후 정책 비전을 '건강한 국민, 안전한 사회'로 제시하고 이를 위해 ▲새로운 감염병 재난에 대비하고 ▲국민의 건강한 일상을 보호하는 한편 ▲기후변화 등 미래 변화에 선제적으로 대응하겠다고 밝혔다.

질병청은 우선 현재 임상 1상에 접어든 코로나19 메신저리보핵산(mRNA) 백신 개발을 집중 지원해 2028년까지 국산화한다. 또 감염병 임상 중추기관인 연구분석센터를 설립하고, 조류인플루엔자와 호흡기세포융합바이러스(RSV), 두창 등 공공안보와 우선순위가 높은 감염병에 대해서는 공공백신 개발을 지원한다.

신·변종 감염병에 신속 대응하기 위해 인공지능(AI) 기반 신속대량분석법을 활용해 치료제를 개발한다. 또 감염병 위기 초기부터 전국에서 감염병 검사를 할 수 있도록 민간기관을 포함하는 국가 감염병 검사 관리체계를 마련하고 30일 내 검사 가능한 대응 체계를 구축한다.

감염병 관리 방안으로는 코로나19와 인플루엔자 등 호흡기감염병 표본 감시기관을 올해 300개에서 내년 800개가량으로 늘리고, 결핵 취약계층 치료를 지원해 2030년까지 인구 10만명당 환자 수준을 10명 이하까지 낮춰 '결핵 발생 안정국'으로 진입하겠다는 내용 등이 포함됐다.

심각해지는 항생제 내성 문제를 해결하기 위해 의료기관의 항생제 적정사용 이행의 법적 근거를 마련하고, 의료기관 대상 시범사업도 확대한다.

희귀·만성질환 치료 지원도 계속한다. 정부는 국가관리대상 희귀질환 범위를 넓히는 한편 저소득층 의료비 지원을 확대하고 치료제 등록에 걸리는 시간을 240일에서 100일로 단축할 예정이다.

초고령사회에 대응해 고혈압·당뇨 등 만성질환 관리 사업을 개편해 통합 관리센터를 설치하고, 내년부터 시행되는 '제1차 손상관리종합계획'에 따라 맞춤 정책을 수립한다.

이밖에도 질병청은 미래 환경 변화에 대응하기 위해 기후보건영향 평가를 고도화하고 생태 변화에 따른 모기·진드기 등의 매개체 감시도 강화하겠다고 밝혔다. AI 기술을 활용한 데이터 통합관리를 위해 '질병관리 빅데이터' 구축도 추진한다.





임승관 질병청장은 "새 정부의 감염병 방어 전략을 마련해 빈틈없는 방역 태세로 국민의 안전을 지키겠다"며 "내년에도 데이터 과학에 기반한 질병 관리 정책으로 국민께 신뢰받는 질병청이 되겠다"고 말했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr

