이 대통령 "문화예술, 세세하게 지원하되 간섭은 말아야"

16일 문체부 등 업무보고

이재명 대통령이 16일 정부세종컨벤션센터에서 열린 업무보고에서 발언하고 있다. 대통령실통신사진기자단

이재명 대통령이 문화예술 분야에 대한 정부의 적극적인 지원 필요성을 강조했다.

이 대통령은 16일 정부세종컨벤션센터에서 열린 문화체육관광부·국가유산청·국민권익위원회 업무보고에 앞서 "문화예술 분야는 일부는 주목을 받는 것처럼 보이지만 압도적 다수는 그렇지 못하고 종사자들이 가난하다는 특성이 있다"며 "공공적 기능이 있는 영역인 만큼 정부 지원이 대단히 중요하다"고 말했다.

이 대통령은 이어 "대한민국이 문화강국으로 각광받는 시대가 오는 것 같다"며 "우리가 어떻게 대응하느냐에 따라 국제적 위상은 점점 높아질 것이고 문화적 인식이 높아지는 것이 상품·서비스 수출이나 성장에도 크게 도움이 되는 것 같다"고 말했다.

그러면서 "그 나라나 그 회사, 그 사람들이 좋으면 자연스럽게 호감이 형성되는 것"이라며 "문화는 국가적 위상을 높이는 일이기도 하지만, 실리적으로 보더라도 경제·산업 발전에 매우 핵심적인 요소"라고 강조했다.

이 대통령은 문화예술 정책의 방향에 대해서도 언급했다. 그는 "대규모 사업만 중요한 것이 아니다"라며 "세세하게 구석구석 지원하되 간섭하지 않는 것이 핵심"이라고 말했다. 이어 "정책이 예술가들에게 용기를 주고 공감받을 수 있어야 한다"고 덧붙였다.





체육계 현안과 관련해서는 "구성원들 사이에 위계적 관행이나 관습이 존재하다 보니 폭력 문제나 도덕적 문제가 반복적으로 제기된다"며 "지원은 하되 각 조직과 단체가 민주적이고 투명하며 공정하게 운영돼 구성원들이 정당한 혜택을 누릴 수 있도록 하는 것도 중요한 일"이라고 말했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

