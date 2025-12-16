강진군 서성다정길, 3일간 크리스마스 마을로 변신

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

22∼24일 행사

전남 강진군은 침체된 골목상권 활성화와 주민·방문객이 함께하는 연말 문화공간 조성을 위해 강진읍 서성다정길 골목형 상점가에서 22∼24일 크리스마스 특별행사를 개최한다.

크리스마스 특별행사 웹자보. 강진군 제공

16일 강진군에 따르면 이번 행사 중심지는 강진읍 서문길2 일원(목림상가 옆 주차장)이다. 서성다정길 일대는 크리스마스 조명 장식과 포토존으로 단장돼 작은 크리스마스 마을 같은 분위기를 연출한다. 각 상가는 AI로 제작한 노래를 들려주고, 가족 단위 방문객을 위한 문화체험 부스도 운영한다. 소비 촉진을 위한 영수증 페이백 이벤트도 진행된다.

만 15세 이상은 하루 1회 참여 가능하며, 강진군 전체 상가 5만원 이상 소비 시 소비 진작 쿠폰을 지급한다. 서성다정길 내 상가 3만원 이상 소비 시 강진사랑상품권을 추첨 지급한다. 페이백은 20∼24일 결제한 카드·현금 영수증(고객용)만 인정되며, 쿠폰 사용 기간은 28일까지다. 연 매출 30억원 초과 가맹점은 제외된다.





김혜정 강진군 축제마케팅추진단장은 "지역 상권에 온기를 더하고 모두가 즐기는 연말 축제로 기획했다"며 "골목 상점가 중심으로 다양한 행사를 이어 지역경제 활성화에 힘쓰겠다"고 말했다.





호남취재본부 이창헌 기자 a01056360383@asiae.co.kr

