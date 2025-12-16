서울시장 도전 與 김영배 "시간평등특별시 구현"

16일 서울역서 기자회견
"도심 4곳 고밀도 개발"
김영배 더불어민주당 의원은 16일 "서울을 '시간평등특별시'로 구현하겠다"며 내년 6·3 지방선거 서울시장 선거에 출사표를 던졌다.
김 의원은 이날 서울 중구 서울역에 있는 문화역서울284에서 기자회견을 열고 "서울은 '시간 불평등의 도시'가 되었다. 거리가 곧 계급이고, 시간이 곧 특권이 된 도시"라며 이같이 말했다.
김 의원은 "양질의 일자리는 도심과 강남, 여의도 등 일부 지역에만 몰려 있지만, 이곳들의 집값은 너무 높아 시민들은 근처에 살 엄두조차 못 내는 현실"이라며 "직장과 주거, 교통과 여가 등이 시민과 철저히 분리돼 있다"고 지적했다.
그러면서 이를 해결하기 위해 ▲마을버스 완전 공영화 ▲전기 따릉이 전면 도입 ▲북횡단선·목동선·난곡선·서부선 등 경전철 사업 재추진 등을 공약했다.
또 서울 도심 거점 4곳 영등포·여의도 일대, 청량리·홍릉 일대, 동대문·성수 일대, 신촌·홍대 일대를 고밀 복합개발하겠다고 선언했다.
문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr
