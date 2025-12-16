장수군 '탄소중립포인트' 인센티브 지급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1천560세대 대상자 선정…2천380만원 규모

전북 장수군이 지난 8일부터 연말까지 올해 상반기 탄소중립 생활을 실천한 군민을 대상으로 탄소중립포인트 인센티브 지급한다.

장순군 청사 전경. 장수군 제공

16일 군에 따르면 탄소중립포인트제는 가정이나 상가 등에서 전기, 수도 사용량을 과거 1~2년 평균 대비 5% 이상 감축할 경우 연 2회 인센티브를 지급하는 범국민 온실가스 감축 실천제도다.

이번 인센티브는 총 1,560세대가 대상자로 선정돼 총 2,380만원 규모로 장수사랑상품권, 그린카드 포인트 등으로 지급되며 상품권은 지난 8일부터 대상자들에게 순차적으로 지급되고 있다.

군은 탄소중립포인트제 참여 확대를 위해 매년 홍보 캠페인과 가입 안내를 지속적으로 추진해 왔으며 군민들의 자발적인 참여가 늘어나면서 에너지 절감 실적도 꾸준히 증가하고 있는 추세다.

군은 에너지 절약 실천이 개별 가정의 에너지 비용 부담을 줄이는 동시에 지역 차원의 온실가스 감축과 기후위기 대응에 기여하는 중요한 기반이라는 점을 강조하고 있다.

군은 기후위기 대응과 에너지 절약 문화 확산을 위해 내년에도 에너지 탄소중립포인트제를 지속 추진하고 온·오프라인 홍보를 강화해 군민 참여 기반을 넓혀 나갈 계획이다.

특히 전기·수도 사용 절감이 곧바로 인센티브로 이어지는 구조를 통해 군민 체감도를 높여 생활 속 실천이 지역 단위 탄소중립 실현으로 이어질 수 있도록 제도 운영을 이어갈 방침이다.

최훈식 군수는 "일상생활에서 탄소중립 생활 실천에 동참해 준 군민분들께 감사드린다"며 "앞으로도 군민과 함께한 온실가스 감축 정책으로 저탄소사회 전환을 적극 추진하겠다"고 말했다.





한편, 탄소중립포인트제는 연중 회원가입이 가능하며, 인터넷을 통해 홈페이지에서 회원 가입하거나 군청 환경과, 가까운 읍·면사무소를 방문해 서면으로 신청하면 된다.





호남취재본부 백건수 기자

