벼랑 끝 협상, 손 맞잡다… 영덕군 노사, 공무직 임금협약 극적 타결

10차례 교섭, 경북지방노동위원회 특별조정회의 거쳐 체결

한 발씩 물러서니 길이 보였다

경북 영덕군은 지난 15일 청사 제1회의실에서 노사 양측 교섭위원 15명이 참석한 가운데 '2025년 공무직 임금협약 체결식'을 개최했다.

이번 체결식은 전국민주연합노동조합과 영덕군 공무직노동조합이 공동으로 결성한 교섭단과 영덕군이 그간의 협상 과정을 마무리하고 상생의 노사 관계를 확립하기 위해 마련됐다.

이 자리에는 김광열 영덕군수와 최라현 전국민주연합노동조합 중앙위원장, 함동성 영덕군지부장, 이인호 영덕군 공무직노동조합 위원장 등이 참석해 경과보고를 듣고 협약서에 서명했다.

전국민주연합노동조합, 영덕군공무직노동조합 공동교섭단이 영덕군과 2025년 임금 협약을 체결하고 있다. 영덕군 제공

양측은 지난 3월 첫 상견례를 시작으로 총 10차례에 걸쳐 긴밀한 교섭을 이어왔으며, 여러 차례의 논의 끝에 지난 3일 경북지방노동위원회 특별조정회의에서 최종적인 합의안을 도출함으로써 이번 협약의 결실을 보게 됐다.

주요 합의 내용으로는 △기본급 호봉별 2.28% 인상 △사무보건실무원 상여금 지급률 인상 220%에서 230%로 상향 △일반공무직 직무수당 2만 원 신설과 상여금 지급 기준 포함 △환경미화원 직무수당 장려수당으로 명칭 변경과 1만원 증액 △ 기본급 기준 32호봉으로 1호봉 추가 등이다.





김광열 군수는 이번 협약에 대해 "물가 상승과 예산삭감 등 어려운 여건 속에서도 노사가 서로 신뢰를 바탕으로 고통을 분담하는 데 합의한 것을 높이 평가한다"며 "공무직 근로자들이 더 나은 환경에서 근무할 수 있도록 힘써 안정된 근무 환경이 행정 서비스의 질 개선으로 이어질 수 있도록 온 힘을 다하겠다"라고 말했다.





