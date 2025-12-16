광주시, 경기도 2025년 기업SOS운영 평가 '최우수상' 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 광주시는 경기도가 실시한 '2025년 기업SOS운영 평가'에서 최우수상을 수상했다고 16일 밝혔다.

방세환 광주시장이 지난 15일 경기도가 실시한 '2025년 기업SOS운영 평가'에서 최우수상을 수상하고 잇다. 경기 광주시 제공

AD

'기업SOS운영' 평가는 경기도가 도내 31개 시군을 대상으로 1년간의 기업SOS 운영 성과를 종합적으로 평가해 우수 시군을 선정하는 제도로, 기업애로 관심도, 기업애로 처리 성과, 규제 개선 실적, 홍보실적, 기업하기 좋은 시책 추진 등 다양한 지표를 기준으로 정량·정성 평가가 이뤄진다.

광주시는 2008년 '광주시 기업SOS운영에 관한 조례'를 제정한 이후 줄곧 현장 중심의 기업 지원 체계를 구축해 왔으며 이번 수상을 포함해 2025년까지 총 16회 수상이라는 성과를 거두며 기업하기 좋은 도시로서의 위상을 확고히 하고 있다.

특히, 올해는 기업 현장에서 체감하는 애로사항을 신속하게 발굴·해결하기 위해 ▲찾아가는 기업애로 상담센터 ▲기관장 기업 현장 방문 ▲기업인 간담회 ▲현장기동반 운영 ▲일괄 처리 회의 등 다양한 소통·접수 창구를 적극 운영했다. 그 결과, 총 274건의 현장 상담과 32건의 기업방문, 31건의 기업인 간담회를 추진하며 기업과의 현장 접점을 대폭 확대했다.

아울러 방세환 광주시장은 매월 직접 기업 현장을 방문해 총 12회에 걸쳐 53개 기업의 애로사항을 청취하고 현장에서 즉각적인 해결 방안을 모색하는 등 기업 현장의 목소리를 시정에 적극 반영했다.

또한, 시는 애로 해소에 그치지 않고 ▲자금 지원 ▲근로·환경 개선 ▲판로 및 마케팅 지원 등 다양한 기업 지원 사업도 차질 없이 추진하며 지속적인 기업 환경 개선에 힘쓰고 있다.





AD

광주시 관계자는 "기업 현장의 불편을 선제적으로 해결하는 것이 지역경제 경쟁력을 높이는 가장 확실한 방법"이라며 "앞으로도 불합리한 규제를 지속적으로 개선하고 기업이 체감할 수 있는 실효성 있는 지원 시책을 발굴해 기업하기 좋은 도시 광주를 만들어 가겠다"고 밝혔다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>