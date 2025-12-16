부산지방보훈청, 취약계층 국가유공자 겨울철 집중 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

12월부터 내년 2월까지



안부확인·현장점검 강화

부산지방보훈청(청장 이남일)은 겨울철 한파에 대비해 취약계층 국가유공자가 안전하고 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 '겨울철 취약계층 국가유공자 집중지원 계획'을 추진한다.

부산지방보훈청은 한파가 예상되는 12월부터 내년 2월까지를 '겨울철 취약계층 국가유공자 집중지원기간'으로 정하고, 해당 기간 보보안심콜 등 국가유공자 안부확인 시스템을 활용한 자체 안부확인 서비스를 강화할 방침이다.

또 지자체와 협력해 겨울철 복지 위기가구를 발굴하고 점검을 실시하는 등 취약계층 국가유공자에 대한 보호 체계를 촘촘히 운영할 계획이다.

연말연시와 설 명절 기간에는 고독사 위험군 등 취약계층 국가유공자를 직접 방문해 건강 상태와 난방 여건을 점검하고, 지원받을 수 있는 각종 복지서비스를 안내할 예정이다.





이남일 부산지방보훈청장은 "국가를 위해 희생하고 헌신하신 보훈가족이 따뜻하고 안전한 겨울을 보낼 수 있도록 현장 중심의 지원을 강화하겠다"며 "촘촘한 돌봄과 선제 대응으로 보훈 사각지대가 발생하지 않도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

부산지방보훈청.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

