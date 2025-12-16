본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"유령 인플레로 금리 높아" vs "금리 중립"…Fed 위원들 간 적정 금리 논쟁(종합)

뉴욕=권해영특파원

입력2025.12.16 07:07

수정2025.12.16 07:27

시계아이콘01분 36초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

'트럼프 책사' 마이런, 현 금리 긴축적 지적
"유령 인플레가 판단 왜곡"
윌리엄스 뉴욕 연은 총재 "중립 수준 도달"

미국 연방준비제도(Fed)가 지난주 기준금리를 세 차례 연속 인하한 가운데, 적정 금리 수준을 둘러싼 Fed 내부의 시각차가 점차 뚜렷해지고 있다. 노동시장 둔화와 고물가 지속이라는 엇갈린 흐름 속에서 위원들이 정책 우선순위에 차이를 보이며 통화정책 결정이 한층 어려워지고 있다는 평가다.


"유령 인플레로 금리 높아" vs "금리 중립"…Fed 위원들 간 적정 금리 논쟁(종합) 스티브 마이런 미국 연방준비제도(Fed) 이사. 로이터연합뉴스
AD

도널드 트럼프 미 대통령의 '경제 책사'로 불리는 스티브 마이런 Fed 이사는 15일(현지시간) 컬럼비아대 국제·공공정책대학원 강연에서 "유령 인플레이션(phantom inflation)이 Fed의 판단을 왜곡하고 있다"며 "그 결과 기준금리가 지나치게 높은 수준에 머무르고 있다"고 주장했다. 그는 "실제로 기저에 존재하는 인플레이션 압력이 무엇인지 신중하게 판단할 필요가 있다"며 "현재 측정되는 과도한 인플레이션 수치는 현 수급 여건을 제대로 반영하지 못하고 있다"고 말했다.


마이런 이사는 물가 지표 산출 시 주택 부문 등 일시적이고 왜곡된 요소인 '잡음'을 제외하면 물가의 기조적 흐름을 보여주는 근원 물가 상승률은 2.3% 수준이라고 지적했다. Fed 목표(2%) 범위에 근접해 있다는 설명이다.


그는 통화정책을 불필요하게 긴축적으로 유지할 경우 "일자리 감소로 이어질 것"이라고 경고했다.


마이런 이사는 지난 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에 처음 참석한 이후 3연속 0.25%포인트 금리 인하에 반대하며 0.5%포인트 인하, 이른바 '빅컷'을 주장해 왔다. 다만 그는 이날 CNBC 인터뷰에서 Fed가 금리를 인하하고 경제에 대한 정책적 제약 효과를 점차 완화해 나간다면 "보다 큰 폭의 인하를 요구하며 반대 의견을 낼 필요성도 그만큼 줄어들 것"이라고 밝혔다.


"유령 인플레로 금리 높아" vs "금리 중립"…Fed 위원들 간 적정 금리 논쟁(종합) 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행(연은) 총재. 로이터연합뉴스

반면 Fed 내부 주류 인사들은 최근의 금리 인하가 고용과 물가라는 두 가지 위험 간 균형을 맞추기 위한 조치였다는 점을 강조하며 현재 통화정책이 중립 수준에 놓여 있다는 판단을 내놨다.


'Fed 이인자'로 불리는 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행(연은) 총재는 이날 뉴저지주 저지시티에서 열린 행사에 참석해 지난주 금리 인하로 통화정책이 중립 수준에 근접했다며, 내년을 대비하기에 적절한 위치에 놓여 있다고 평가했다.


윌리엄스 총재는 "FOMC는 다소 긴축적이던 통화정책 기조를 중립적인 수준으로 조정했다"며 "이 같은 조치로 2026년을 향해 가는 과정에서 유리한 위치에 서게 됐다"고 말했다. 중립 금리란 경기를 부양하지도 억누르지도 않는 이론적 금리 수준을 의미한다.


그는 이어 지난 10일 단행된 금리 인하를 "매우 지지한다"고 밝혔다. 다만 내년 1월 통화정책 방향에 대한 언급은 시기상조라며 신중한 입장을 내놨다.


Fed 내부에선 인플레이션에 대한 경계의 목소리도 여전히 크다.


수전 콜린스 보스턴 연은 총재는 이날 사회관계망서비스(SNS) 링크드인에 올린 글에서 최근 금리 인하를 지지하면서도 이번 결정이 "아슬아슬한 판단이었다"고 밝혔다. 그는 "인플레이션이 눈에 띄게 추가 상승할 가능성은 낮아진 것 같지만 거의 5년간 높은 물가가 지속돼 왔다는 점에서 물가 상승 장기화 가능성을 여전히 우려한다"고 말했다.


콜린스 총재는 FOMC 위원들이 향후 추가 금리 인하에 앞서 인플레이션의 향방에 대한 보다 명확한 전망이 필요하다고 강조했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

Fed는 지날 10일 기준금리를 연 3.5~3.75%로 0.25%포인트 인하했다. 지난 9월과 10월에 이어 세 차례 연속 인하다. 이번 결정 과정에서는 투표권을 가진 12명의 FOMC 위원 중 3명이 반대표를 던지며 내부 이견을 드러냈다. 2명이 동결, 1명이 빅컷을 주장했는데 반대 3표는 2019년 9월 이후 6년 만으로, 고용 둔화·고물가가 동시에 진행되는 국면에서 정책 우선순위를 둘러싼 Fed 내부의 극명한 견해차를 보여준다.




뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
농업 바꾼 FTA
  • 25.12.1510:17
    "눈에 띄게 달라졌다" 36억 투입해 '자동화·자원화' 확 달라진 도축장⑤
    "눈에 띄게 달라졌다" 36억 투입해 '자동화·자원화' 확 달라진 도축장⑤

    정부가 추진해 온 자유무역협정(FTA) 국내보완대책이 도축·가공 현장의 체질 개선으로 이어지고 있다. 부산·경남권의 핵심 거점인 부경양돈협동조합 통합부경축산물공판장과 대전·충남권의 대전충남양돈농협 산하 포크빌축산물공판장은 시설 현대화를 통해 생산성과 위생, 환경 성과를 동시에 끌어올리며 국내 축산물 경쟁력 강화의 실증 사례로 평가받고 있다. 수입 축산물과의 경쟁이 불가피한 상황에서, 공판장의 역할이 단순

  • 25.12.1209:58
    '똥값의 역전'…70억 투입하자 악취 나던 분뇨가 돈이 됐다 ④
    '똥값의 역전'…70억 투입하자 악취 나던 분뇨가 돈이 됐다 ④

    정부가 추진해 온 자유무역협정(FTA) 국내보완대책이 제주 축산 현장에서 실질적인 성과를 내고 있다. 제주 한라산바이오는 그 대표적인 사례로, 가축분뇨를 재생에너지와 비료로 전환하며 지역 축산업의 환경 기반을 바꾼 시설로 꼽힌다. 제주에서는 약 55만~60만마리의 돼지가 사육되며 하루 2500t 가까운 분뇨가 발생하는데, 한라산바이오는 이를 안정적으로 처리하고 자원화하는 데 핵심 역할을 하고 있다. 현장에서는 "분뇨가

  • 25.12.1108:51
    멀쩡한 사과 보더니 "이건 썩은 거예요" 장담…진짜 잘라보니 '휘둥그레' 비결은?③
    멀쩡한 사과 보더니 "이건 썩은 거예요" 장담…진짜 잘라보니 '휘둥그레' 비결은?③

    "자유무역협정(FTA) 국내 보완대책을 통해 설립된 '충주 거점 산지유통센터(APC)'는 단양과 제천, 음성, 괴산 등 충북 북부권에 위치한 농가 650곳에서 생산한 사과를 세척·선별·포장·출하하는 과실 전문 APC입니다. 생산단계부터 관리하고 사과 브랜드화를 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또 저온저장고와 선별기 등을 통해 비용을 줄여 농가엔 더 큰 수익을, 소비자들에겐 품질 좋은 사과를 안정적으로 공급하고 있습니다.

  • 25.12.1010:18
    고품질 韓 조사료 키워 사료비·수입의존도↓ ②
    고품질 韓 조사료 키워 사료비·수입의존도↓ ②

    59개 국가와의 (자유무역협정FTA) 체결 이후 축산농가의 부담을 줄이고 경쟁력을 강화하기 위한 정부의 국내보완대책 가운데 하나가 '조사료생산기반확충 사업'이다. 조사료는 볏짚이나 목초 등 거친 섬유질 위주의 사료로, 이 사업을 통해 국산 조사료의 생산·유통·가공 기반을 갖춘 지역 단위 가공·유통센터가 확충되면서 국산 조사료 품질과 시장 신뢰도가 눈에 띄게 개선됐다는 평가가 나온다. 전북 김제에 위치한 전주김제

  • 25.12.0909:11
    "1인당 3500만원까지 받는다"…'직접 지원'한다는 FTA국내보완책①
    "1인당 3500만원까지 받는다"…'직접 지원'한다는 FTA국내보완책①

    올해 3분기 기준 한국은 22개의 자유무역협정(FTA) 발효를 통해 59개 국가와 FTA를 활용한 무역에 나서고 있다. 한국의 첫 FTA인 한-칠레 FTA가 발효된 2004년 4월 이후 약 21년 5개월 만의 성과다. 정부는 현재 전 세계 국내총생산(GDP) 85% 수준인 FTA 네트워크를 글로벌 1위인 90%까지 더 넓고 촘촘하게 확충할 방침이다. FTA 네트워크 확대에 따라 한국의 수출 시장이 넓어진 만큼 수출액도 2004년 2538억달러에서 2024년 6836

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.12.0309:48
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 조응천 전 국회의원(12월 1일) 소종섭 : 오늘은 조응천 전 국회의원 모시고 여러 가지 이슈에 대해서 솔직 토크 진행하겠습니다. 조 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 요즘 어떻게 지내시나요? 조응천 : 지금 기득권 양당들이 매일매일 벌이는 저 기행들을 보면 무척 힘들어요. 지켜보는 것

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기