엑소, 정규 8집 '리버스' 1월19일 발매

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

엑소. SM엔터테인먼트 제공

AD

그룹 엑소가 내년 정규 8집 '리버스'(REVERXE)를 발매한다고 SM엔터테인먼트가 15일 밝혔다.

다음달 19일 발매되는 '리버스'에는 총 9곡이 담긴다. 2023년 7월 발표된 정규 7집 '엑지스트(EXIST)' 이후 약 2년6개월 만에 선보이는 정규 앨범이다. '엑지스트'는 엑소 통산 7번째 밀리언셀러를 기록했다.

엑소는 전날 인천 인스파이어 아레나에서 열린 팬미팅 '엑소버스'에서 새 정규 앨범 발매 계획을 직접 전했다. 멤버들은 이 자리에서 "2026년을 엑소로 가득 채우겠다"고 말했다.

팬미팅에서 엑소는 신곡 '아임 홈(I'm Home)'을 처음 공개했으며 '으르렁', '나비소녀', '피터팬', '첫 눈', '불공평해', '히스토리(History)', '러브 샷(Love Shot)', '콜 미 베이비(CALL ME BABY)' 등 대표곡 무대를 선보였다.





AD

현장에 참석한 팬들은 연말 시즌을 맞아 레드와 그린 색상의 드레스코드를 맞춰 입고 '첫 눈', '너의 세상으로' 떼창과 슬로건 이벤트로 엑소를 응원했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>