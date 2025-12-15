中 수출, 美 대신 제3국으로 이동…"한·중 경합 심화 경계해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

무협 국제무역통상연구원, 보고서 발표

美 관세 부과 때마다 中, 수출국 다변화

무선통신기기부품·배터리 등 중간재 중심

아세안·아프리카·EU·인도 등에 몰려

"한·중 수출경합 심화 대비 필요"

한국무역협회 국제무역통상연구원은 15일 발표한 '미(美) 관세 부과 이후 중국 수출선 전환 분석 및 시사점' 보고서를 통해, 미국 대신 제3국으로 수출선을 전환하고 있는 중국에 맞설 대응책을 우리가 준비해야 하는 시점에 이르렀다고 강조했다.

보고서는 각종 지표를 통해 중국이 미국의 관세 부과가 이뤄지는 시점마다 전체 수출에서 대미 비중을 줄이면서 수출국을 다변화해 온 것으로 나타났다고 설명했다.

수출대상국 집중도를 나타내는 중국의 HHI 지수는 트럼프 대통령 집권 시기에 큰 폭으로 떨어졌다. 2018년에 659를 기록했던 이 지수는 점차 낮아져, 지난 1~10월에 376을 기록했다. 수출이 한 국가를 대상으로 집중되지 않고 여러 곳으로 다변화됐음을 의미한다.

미국을 대상으로 한 중국의 수출 비중도 지난 1~10월에 전년동기 대비 17.7% 감소한 반면, 대세계 수출은 베트남(22.3%), 인도(12.3%) 등 제3국을 중심으로 5.3% 증가한 것으로 확인됐다. 이를 통해 15% 내외의 글로벌 수출시장 점유율도 지켰다.

품목별로는 무선통신기기·컴퓨터·배터리 등 중국의 미국 시장 주력 품목 전반에서 대미 수출 감소 폭이 컸다. 그에 반해, 제3국 수출분은 감소한 폭이 작아, 이를 상당 부분 상쇄한 것으로 나타났다. 무선통신기기·컴퓨터의 지난 1~10월 대미 수출은 전년동기비 30% 이상 감소했지만, 대세계 수출은 각각 0.2%, 4.9% 감소에 그쳤다. 배터리도 대미 수출이 16.3% 줄었으나 대세계 수출은 오히려 23.9% 증가했다.

특히 소비재보다는 무선통신기기부품·배터리 등 중간재에서 제3국 수출 증가 폭이 더 컸다. 지난 10월까지 중국산 중간재의 제3국 대상 수출은 10.5% 증가하며 자본재(8.8%), 소비재(3.1%)를 크게 앞질렀다. 이와 관련해 보고서는 유통·마케팅 등의 제약이 큰 소비재의 경우 수출선 전환이 상대적으로 제한적일 수 있다고 분석했다.

보고서는 중국 수출의 4대 전환지로 아세안, 유럽연합(EU), 인도, 아프리카를 꼽았다. 지난 1~10월 중국이 기록한 제3국 수출증가분 2318억달러 중 대아세안 수출은 무선통신기기·컴퓨터·승용차 등을 중심으로 677억 달러 증가해 가장 큰 비중(29.2%)을 차지했다. 주요 전기차 생산시설이 위치한 EU는 배터리 및 게임용구, 아프리카는 승용차 등이 수출 확대가 두드러졌다. 인도는 글로벌 무선통신기기 조립 허브로 부상하며 중국의 무선통신기기 부품 수출이 대폭 증가한 것으로 나타났다.

보고서는 이런 변화로 말미암아, 우리나라와 중국 간 수출 경합이 차츰 심화될 수 있다며 경계해야 한다고 지적했다. 지난 1~10월 기준 4대 전환지 대부분에서 우리나라와 중국 간 수출경합도가 지난해와 유사한 수준을 보여 아직 영향이 본격화되지는 않은 것으로 나타났다. 하지만 실제로 트럼프 1기 때 관세 부과 후 EU·인도·아프리카 지역에서 두 나라 간 수출경합도가 지속적으로 상승한 전례가 있어 향후 수년간 경합 심화 가능성에 대비해야 한다고 보고서는 강조했다.





허슬비 무협 연구원은 "중국의 제3국 수출선 전환은 단기적인 대응 전략이라기보다 구조적 변화에 가깝다"며 "중국의 수출 전환이 집중되는 전략 시장에서 기술·품질 기반의 고부가가치화 전략으로 우리 수출의 경쟁력을 보완하고 품목 다변화를 통해 경쟁 압력이 낮은 영역에서의 선제적 우위 확보도 병행돼야 한다"고 했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

