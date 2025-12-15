남양주시, 시립예술단의 '송년음악회'로 시민과 따뜻한 연말 장식

남양주시 송년음악회 성료
주광덕 시장 "위로와 응원의 시간 되길"
경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 13일 남양주체육문화센터에서 남양주시립예술단과 시민합창단이 함께하는 '송년음악회'를 열고, 시민들과 한 해의 마지막을 기념하는 자리를 마련했다.
이번 공연에서는 남양주시립합창단과 남양주시립소년소녀합창단, 오케스트라 등 총 110명의 출연진이 대규모 합창과 연주를 선보였다. 이와 함께 시민합창단도 무대에 올라 시민과 예술단이 함께 만드는 특별한 송년 무대를 완성했다.
무대는 가곡과 오페라를 비롯한 다양한 프로그램으로 구성돼 모든 연령층이 공감할 수 있는 품격 높은 공연으로 펼쳐졌다. 특히 크리스마스 캐럴 메들리가 울려 퍼지자 800여 명의 관객들이 큰 박수로 화답하며 따뜻한 연말의 감동을 나눴다.
음악회에 함께한 주광덕 시장은 "한 해의 끝자락을 시민과 함께 음악으로 마무리하게 돼 기쁘다"며 "합창단과 연주자들의 아름다운 선율을 통해 시민 여러분이 따뜻한 위로와 응원을 받는 시간이 됐길 바란다"고 말했다.
지금 뜨는 뉴스
남양주시립예술단은 오는 18일과 27일 열리는 기획공연을 끝으로 올 한 해를 마무리하고, 다가오는 2026년에도 각 지역을 찾아가 수준 높은 공연으로 시민 삶의 질 향상에 기여할 계획이다.
남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>