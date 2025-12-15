남양주시, 시립예술단의 '송년음악회'로 시민과 따뜻한 연말 장식

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

남양주시 송년음악회 성료

주광덕 시장 "위로와 응원의 시간 되길"

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 13일 남양주체육문화센터에서 남양주시립예술단과 시민합창단이 함께하는 '송년음악회'를 열고, 시민들과 한 해의 마지막을 기념하는 자리를 마련했다.

주광덕 남양주시장이 지난 13일 남양주체육문화센터에서 남양주시립예술단과 시민합창단이 함께하는 '송년음악회'를 열고 있다. 남양주시 제공

이번 공연에서는 남양주시립합창단과 남양주시립소년소녀합창단, 오케스트라 등 총 110명의 출연진이 대규모 합창과 연주를 선보였다. 이와 함께 시민합창단도 무대에 올라 시민과 예술단이 함께 만드는 특별한 송년 무대를 완성했다.

무대는 가곡과 오페라를 비롯한 다양한 프로그램으로 구성돼 모든 연령층이 공감할 수 있는 품격 높은 공연으로 펼쳐졌다. 특히 크리스마스 캐럴 메들리가 울려 퍼지자 800여 명의 관객들이 큰 박수로 화답하며 따뜻한 연말의 감동을 나눴다.

음악회에 함께한 주광덕 시장은 "한 해의 끝자락을 시민과 함께 음악으로 마무리하게 돼 기쁘다"며 "합창단과 연주자들의 아름다운 선율을 통해 시민 여러분이 따뜻한 위로와 응원을 받는 시간이 됐길 바란다"고 말했다.





남양주시가 지난 13일 남양주체육문화센터에서 남양주시립예술단과 시민합창단이 함께하는 '송년음악회'를 열고 있다. 남양주시 제공

남양주시립예술단은 오는 18일과 27일 열리는 기획공연을 끝으로 올 한 해를 마무리하고, 다가오는 2026년에도 각 지역을 찾아가 수준 높은 공연으로 시민 삶의 질 향상에 기여할 계획이다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

