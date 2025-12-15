캄보디아 범죄 배후 지목된 프린스그룹 관계자 1명 추가 입건

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경찰이 캄보디아에서 일어난 한국인 대상 납치·감금 등 범죄 배후로 지목된 프린스그룹 관계자를 추가 입건해 총 4명을 수사하고 있다.

15일 박정보 서울경찰청장은 정례 기자간담회에서 "캄보디아 납치·감금 실종 사건 수사 전담 태스크포스(TF)가 프린스그룹 관계자 3명을 입건해 조사한 데 이어 1명을 추가 입건했다"며 "입건 전 조사(내사)에서 정식 입건 전환해 수사 중"이라고 밝혔다.

그러면서 "캄보디아에서 벌어진 한국인 감금·사기 등 사건 36건을 수사하는 가운데 현재 통장모집책, 해외유인책 등 40명을 검거했고 이 중 20명이 구속됐다"며 "해외 유인 댓글 관련해선 방송미디어통신위원회에 270건을 삭제요청하고 67개 인터넷 사이트에서 자체적으로 삭제차단 등 조치해달라는 협조공문을 보냈다"고 했다.

프린스그룹은 최근 캄보디아에서 일어난 한국인 대상 범죄의 배후로 지목됐다. 경찰은 서울청 광역수사단에 총 44명 규모의 재외국민 실종·납치·감금 관련 수사 TF팀을 꾸렸다. TF팀에는 프린스그룹과 관련된 전담팀도 따로 구성됐다.

한편 경찰은 방송인 박나래 '갑질·불법 의료행위' 관련해선 총 6건의 고소·고발건을 수사하고 있다. 서울 용산경찰서는 박나래 측이 전 매니저 등을 공갈미수 혐의로 고소한 건 1건을 수사 중이며, 서울 강남경찰서에선 전 매니저 등이 특수폭행, 의료반 위반 등 혐의로 박나래를 고소·고발한 건 5건을 수사하고 있다. 아직 고소·고발인 조사는 진행되지 않은 것으로 알려졌다.





성추행 혐의를 받는 장경태 더불어민주당 의원에 대한 고소건의 경우 술자리에 동석했던 비서관들에 대한 참고인 조사 날짜를 조율 중이다. 서울청 여성청소년범죄수사계는 지난해 말 여의도 한 모임에서 장 의원이 성추행했다는 고소장을 접수해 수사 중이며, 장 의원은 고소인을 무고 등 혐의로 맞고소했다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr

