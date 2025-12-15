한수원 청평발전소, 18년째 다슬기 치패 지원…북한강 생태 복원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가평군 “어업인 소득증대·수자원 생태계 복원 큰 도움”

가평군은 한국수력원자력 청평발전소가 추진 중인 '댐 주변 지원사업'이 지역 어업인들의 소득 증대와 수자원 생태계 복원에 큰 도움을 주고 있다고 15일 밝혔다. 특히 다슬기 치패 지원 사업은 18년간 이어지며 북한강 하류 생태 회복의 핵심 사업으로 자리 잡았다.

한수원 청평발전소, 18년째 다슬기 생태복원. 가평군 제공

군에 따르면 청평발전소는 2008년부터 청평어촌계에 다슬기 치패를 지원해 왔으며, 지금까지 투입한 지원금은 4억9400만원에 이른다. 올해 역시 4000만원을 투입해 북한강 댐 하류 지역에 치패를 방류했고 수산자원 조성과 수변 생태환경 복원에 기여했다.

청평어촌계 관계자는 "지속적인 지원 덕분에 수산자원이 회복되고 지역 어업 환경이 눈에 띄게 개선됐다"며 "지원에 그치지 않고 지역과 함께하는 상생 사업이라는 점에서 의미가 크다"고 말했다.

청평발전소는 친환경 어업 기반을 확대하기 위해 2014년부터 다슬기 잡이에 사용하는 납 추를 스테인리스 친환경 추로 교체하는 사업도 꾸준히 추진하고 있다. 2025년까지 총 12년간 이어진 이 사업에는 현재까지 1억3200만원이 지원됐다. 납 추 사용을 대체하는 구조를 마련함으로써 수질오염 요인을 줄이고 지속 가능한 어업 환경을 만드는 기반을 구축했다는 평가다.





청평발전소 관계자는 "지역과 함께 성장하는 발전소가 되기 위해 앞으로도 생태환경 보전과 어업인 지원을 꾸준히 이어가겠다"고 밝혔다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

