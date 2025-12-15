본문 바로가기
[르포]“수술실보다 정밀하게”…한화시스템 구미서 본 'K무기체계의 두뇌'

심성아기자

입력2025.12.15 12:00

수술실보다 더 엄격한 먼지·진동 관리
로봇이 자동으로 원자재 관리, 효율↑
중대형 레이다 전주기 '원스톱' 관리
중대형 항공기 전자광학 장비 연구제조

"병원 수술실보다 정밀하게 이물질을 관리합니다"


흰색 방진모와 방진가운을 갖춰 입은 연구원이 에어샤워실 안으로 들어섰다. 문이 닫히고 사방에서 강한 바람이 훑고 나서야 이 연구원은 연구실로 들어갈 수 있었다. 먼지 하나, 미세한 진동 하나 허용하지 않는 이곳은 지난 12일 찾은 경북 구미 한화시스템 신사업장 1층 무진동 청정실. 한국형 전투기와 무인기, 함정에 탑재될 전자광학 장비와 레이다 핵심 부품이 만들어지는 곳이다.

[르포]"수술실보다 정밀하게"…한화시스템 구미서 본 'K무기체계의 두뇌' 한화시스템 직원이 K2 전차장 조준경의 주간 광학 및 레이저 정렬 작업을 하고 있다. 한화시스템
구미 신사업장은 기존 1만3630평 규모의 사업장을 두배 가까이 확장해 조성했다. 지난달 준공된 2만7000평 규모의 대형 방산 제조연구시설은 단순한 생산공장 증설을 넘어 K방산의 지속가능한 성장을 뒷받침하는 '전략적 거점'으로 자리매김할 것으로 기대된다.


신사업장에서 눈에 띈 것은 국내 방산업계 최대 규모인 1500평 최첨단 청정실이다. 고도의 정밀도 요하는 전자광학 장비를 위해 '무진동 청정실'을 별도로 구축했다. 소형무장헬기용, 중고도무인기용, KF-21용 전자광학 표적 추적 장비와 레이저대공무기의 망원경 모듈 등이 생산된다.


청정도는 1만 클래스 이하로 관리된다. 가로·세로·높이 30㎝ 공간 안에 0.5㎛ 크기 입자가 1만개 이하로 유지된다는 의미다. 머리카락 두께가 약 100㎛, 안개 입자가 약 1㎛ 수준임을 고려하면 매우 엄격한 환경임을 알 수 있다. 또 방진 설계를 통해 외부의 진동을 완전히 차단했다. 진동은 일반 건물의 약 100분의1 수준인 초당 6㎛ 이하로 차단하고 있다. 한화시스템 관계자는 "수술실 병원이 5만 클래스 수준인 점가 비교하면 이곳의 정밀도는 더 높다"고 설명했다.


700평 규모의 자재관리실에는 사람보다 로봇이 더 분주하다. 기계음과 함께 물류 로봇이 쉼 없이 자재를 나르고 있었다. 이곳에서는 약 2만여종의 원자재와 첨단 방산 장비가 자동화 시스템으로 관리된다. 마트 계산대에서 바코드를 찍듯 제자리에서 자재를 등록하면 이후 이동과 적재는 로봇이 맡는다. 한화시스템 관계자는 "작업 인원은 11명에서 9명으로 줄었고, 공간도 300여평 정도 축소되는 등 물류 작업 효율이 크게 향상됐다"고 말했다.

[르포]“수술실보다 정밀하게”…한화시스템 구미서 본 'K무기체계의 두뇌' 한화시스템 제조동에 위치한 약 700평 규모의 자재관리실. 물류로봇과 자동화 시스템을 도입해 2만여종의 원자재 및 첨단 방산장비를 체계적으로 관리하고 물류 효율을 극대화했다. 한화시스템

천궁 체계 레이다 조립 시험장에선 천궁-Ⅱ 다기능레이다(MFR)가 360도로 끊임없이 회전하고 있었다. 국내 최초로 중대형 레이다 조립부터 시험, 유지, 보수까지 한 공간에서 제품 전 수명주기를 수행할 수 있도록 구축된 원스톱 생산라인이다. 안테나 근접전계 시험, 핵심 구성품 및 체계 조립·시험, 성과기반군수지원(PBL) 순환정비까지 전 과정이 이뤄진다.


신사업장에선 한국형 전투기에 탑재되는 전자광학 표적추적장비(EO TGP), 적외선 탐지·추적 장치 등을 포함해 중대형 항공기에 탑재될 전자광학 장비가 만들어진다. 특히 인공지능(AI) 기술이 적용된 지능형 전투체계 고도화를 바탕으로 자동교전·자율항해 및 지능형 추진제어 등 함정 무인화, 무인체계 모함과 같은 미래 해상전력 솔루션을 개발하는 '기술 허브'의 역할을 맡게 된다.


김용진 한화시스템 구미사업장장은 "이번 신사업장 구축을 통해 글로벌 안보 수요 확대와 첨단 무기 체계 수요에 선제적으로 대응할 것"이라며 "구미 사업장을 K방산 기술 경쟁력의 핵심축으로 키워나가겠다"고 말했다.




구미=심성아 기자 heart@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

