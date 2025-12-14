새 전기포트, '이것'만 해도 미세플라스틱 확 줄어든다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

처음 10번 끓여서 버리면 발생량 절반 감소

플라스틱보다 유리·스테인리스가 안전

새 전기포트를 처음 사용할 때 물을 여러 차례 끓여서 버리는 이른바 '길들이기' 과정만으로도 미세플라스틱 노출을 크게 낮출 수 있다는 연구 결과가 나와 주목된다.

서울시보건환경연구원은 14일 플라스틱·스테인리스·유리 등 서로 다른 재질의 전기포트 11종을 대상으로 최대 200회까지 물을 끓이는 실험을 진행한 결과를 공개했다. 이번 분석에는 20마이크로미터(㎛) 이상 미세플라스틱을 측정할 수 있는 푸리에변환 적외선분광분석기(FT-IR)가 사용됐다.

연구 결과 모든 재질의 전기포트에서 구입 직후 첫 사용 시 미세플라스틱 발생량이 가장 많았다. 그러나 물을 끓여서 버리는 과정을 반복하자 발생량은 급속하게 줄었다. 10회 사용 후에는 최초 대비 절반 수준으로 감소했고, 30회 사용 시 25% 수준, 100회 이상 사용 후에는 10% 미만으로 떨어졌다. 200회 이상 장기간 사용한 경우 대부분 제품에서 1리터당 10개 미만의 미세플라스틱만 검출됐다.

재질별로는 플라스틱 전기포트의 평균 발생량이 1리터당 120.7개로 가장 많았고, 스테인리스 103.7개, 유리 69.2개 순이었다. 특히 플라스틱 제품에서는 폴리에틸렌(PE) 입자가 주로 검출됐으며, 50㎛ 이하의 매우 작은 입자 비율이 높아 상대적으로 건강 영향 우려가 큰 것으로 분석됐다.

연구원 측은 일반적인 먹는 물에서 검출되는 미세플라스틱 양이 리터당 0.3~315개 수준인 점을 고려하면 초기 사용 단계의 관리가 중요하다고 설명했다.

연구원은 새 전기포트를 구입하면 최소 10회 이상 물을 최대 수위까지 채워 끓인 뒤 버리는 과정을 거쳐 사용할 것을 권장했다. 아울러 제품 선택 시에는 내열 유리나 스테인리스 재질을 고르고, 뚜껑이나 거름망 등 물과 직접 닿는 부위의 플라스틱 사용이 적은 제품을 선택하는 것이 도움이 된다고 덧붙였다.





박주성 서울시보건환경연구원 원장은 "전기포트는 매일 사용하는 생활가전인 만큼, 재질 특성을 이해하고 초기 사용 단계에서 충분히 관리하는 것만으로도 미세플라스틱 노출을 크게 줄일 수 있다"고 강조했다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr

