본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

새 전기포트, '이것'만 해도 미세플라스틱 확 줄어든다

최승우기자

입력2025.12.14 16:09

시계아이콘00분 53초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

처음 10번 끓여서 버리면 발생량 절반 감소
플라스틱보다 유리·스테인리스가 안전

새 전기포트를 처음 사용할 때 물을 여러 차례 끓여서 버리는 이른바 '길들이기' 과정만으로도 미세플라스틱 노출을 크게 낮출 수 있다는 연구 결과가 나와 주목된다.


서울시보건환경연구원은 14일 플라스틱·스테인리스·유리 등 서로 다른 재질의 전기포트 11종을 대상으로 최대 200회까지 물을 끓이는 실험을 진행한 결과를 공개했다. 이번 분석에는 20마이크로미터(㎛) 이상 미세플라스틱을 측정할 수 있는 푸리에변환 적외선분광분석기(FT-IR)가 사용됐다.


연구 결과 모든 재질의 전기포트에서 구입 직후 첫 사용 시 미세플라스틱 발생량이 가장 많았다. 그러나 물을 끓여서 버리는 과정을 반복하자 발생량은 급속하게 줄었다. 10회 사용 후에는 최초 대비 절반 수준으로 감소했고, 30회 사용 시 25% 수준, 100회 이상 사용 후에는 10% 미만으로 떨어졌다. 200회 이상 장기간 사용한 경우 대부분 제품에서 1리터당 10개 미만의 미세플라스틱만 검출됐다.


새 전기포트, '이것'만 해도 미세플라스틱 확 줄어든다 픽사베이
AD

재질별로는 플라스틱 전기포트의 평균 발생량이 1리터당 120.7개로 가장 많았고, 스테인리스 103.7개, 유리 69.2개 순이었다. 특히 플라스틱 제품에서는 폴리에틸렌(PE) 입자가 주로 검출됐으며, 50㎛ 이하의 매우 작은 입자 비율이 높아 상대적으로 건강 영향 우려가 큰 것으로 분석됐다.


연구원 측은 일반적인 먹는 물에서 검출되는 미세플라스틱 양이 리터당 0.3~315개 수준인 점을 고려하면 초기 사용 단계의 관리가 중요하다고 설명했다.


연구원은 새 전기포트를 구입하면 최소 10회 이상 물을 최대 수위까지 채워 끓인 뒤 버리는 과정을 거쳐 사용할 것을 권장했다. 아울러 제품 선택 시에는 내열 유리나 스테인리스 재질을 고르고, 뚜껑이나 거름망 등 물과 직접 닿는 부위의 플라스틱 사용이 적은 제품을 선택하는 것이 도움이 된다고 덧붙였다.


지금 뜨는 뉴스

AD

박주성 서울시보건환경연구원 원장은 "전기포트는 매일 사용하는 생활가전인 만큼, 재질 특성을 이해하고 초기 사용 단계에서 충분히 관리하는 것만으로도 미세플라스틱 노출을 크게 줄일 수 있다"고 강조했다.




최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.12.0309:48
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 조응천 전 국회의원(12월 1일) 소종섭 : 오늘은 조응천 전 국회의원 모시고 여러 가지 이슈에 대해서 솔직 토크 진행하겠습니다. 조 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 요즘 어떻게 지내시나요? 조응천 : 지금 기득권 양당들이 매일매일 벌이는 저 기행들을 보면 무척 힘들어요. 지켜보는 것

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

이시각 랭킹 뉴스

16:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기