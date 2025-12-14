본문 바로가기
500m 아래 사는 희귀 심해 문어, 왜 해변에 나타났을까

최승우기자

입력2025.12.14 10:42

심해에서 관측되던 일곱 팔 문어 이례적 발견
기후 변화·포식자 공격 등 다양한 가설

스코틀랜드의 한 해변에서 극히 희귀한 심해 생물인 '일곱 팔 문어'의 사체가 발견되며 과학계의 이목이 쏠리고 있다.


영국 BBC와 데일리메일 등은 최근 한 시민이 스코틀랜드 콜리스턴 인근 포비 국립자연보호구역 해변에서 거대한 문어의 촉수를 발견해 관리 당국에 신고했다고 보도했다.


현장에 출동한 관계자들은 처음에는 지역에서 종종 발견되는 다른 문어류나 대왕오징어일 가능성을 고려했지만, 애버딘대 동물학과 등 여러 기관의 검토 끝에 이 생물이 '일곱 팔 문어'로 불리는 세토퍼스(Septopus)라는 사실이 확인됐다.


이 문어는 이름과 달리 실제로는 여덟 개의 팔을 가지고 있다. 다만 수컷의 경우 번식에 사용하는 팔 하나가 몸속 주머니에 접혀 있어 외형상 일곱 개처럼 보인다. 대문어와 함께 '세계에서 가장 큰 문어' 후보로 거론될 만큼 거대한 몸집을 지닌 종으로 알려져 있는데, 암컷의 몸 길이는 성인 남성 키의 두 배를 넘는 최대 4m에 이르기도 한다.


500m 아래 사는 희귀 심해 문어, 왜 해변에 나타났을까 스코틀랜드의 한 해변에서 희귀한 심해 생물인 '일곱 팔 문어'의 사체가 발견됐다. 데일리메일 캡처
포비 국립자연보호구역의 캐트리오나 리드 관리자는 "지름과 빨판의 크기 모두 평소 해안에서 보던 문어와는 비교가 되지 않을 정도였다"고 당시 상황을 전했다.


일곱 팔 문어는 통상 수심 500m 이하의 심해에서 서식하는 종으로, 육지 가까이에서 발견되는 일은 극히 이례적이다. 미국의 해양 연구기관 MBARI에 따르면 원격 조종 잠수정을 활용해 40년 가까이 심해를 조사했지만, 이 종을 직접 확인한 사례는 단 네 차례에 불과했다.


전문가들은 어업 그물에 걸렸다가 버려졌거나, 고래 같은 대형 포식자의 공격을 받은 뒤 떠밀려왔을 가능성, 혹은 방향 감각을 잃고 얕은 바다로 올라왔다가 죽었을 가능성 등을 추정하고 있다.


발견된 사체는 현재 연구를 위해 냉동 보관 중이며, 일부 표본은 스코틀랜드 국립 박물관과 런던 자연사 박물관으로 옮겨질 예정이다. 연구진은 이번 사례가 심해 생태와 문어류의 이동 경로를 이해하는 데 중요한 단서가 될 수 있을 것으로 보고 있다.


앞서 2020년 9월에는 미국 워싱턴주 퓨젓사운드의 위드비 섬 해변에서도 '일곱 팔 문어'로 추정되는 개체가 발견돼 화제가 된 바 있다. 당시 현지 매체들은 이 종이 주로 대서양의 따뜻한 해역에 분포하지만, 기후 변화 영향으로 서식 범위가 점차 북쪽으로 확대되고 있을 가능성을 제기했다.




최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

맞춤콘텐츠

